Un altro dramma si è verificato nella notte negli Stati Uniti. A Dayton, Ohio, uno forse due assalitori hanno aperto il fuoco contro diverse persone che si trovavano nel cosiddetto quartiere dei pub.

Le informazioni al momento sono ancora confuse, si parla di un assalitore ucciso e uno ancora in fuga. La sanguinosa sparatoria a poche ore di distanza dal dramma che si è consumato in un centro commerciale di El Paso, Texas.

Le informazioni rese note al momento parlano di due uomini che, imbracciando un fucile, hanno sparato sulle persone presenti nell’Oregon District di Dayton, il quartiere dei pub.

Al momento si contano 10 persone colpite e 7 morti; poco chiare le dinamiche, i due uomini avrebbero usato dei fucili. Uno dei due assalitori sarebbe stato colpito a morte, mentre l’altro sarebbe in fuga; è caccia all’uomo.

Here's a three-part Facebook video from the scene of a shooting that happened in the Dayton, Ohio Oregon district. Video taken by Dougie Doug. 1/3 pic.twitter.com/zTapEqFWXi