Per Valentina Dallari il peggio sembra essere archiviato. È passato quasi un anno dal giorno in cui è tornata a casa, dopo aver trascorso 8 mesi ricoverata in clinica a causa dell’anoressia che la stava divorando e che l’aveva portata a pesare circa 37 kg.

In questi giorni, l’ex tronista di Uomini e Donne ha rivelato una notizia che teneva per sé da un po’ di tempo.

Il primo libro di Valentina Dallari

Nel corso di una diretta pubblicata sul suo account Instagram, Valentina Dallari si è rivolta ai follower che la seguono quotidianamente. Emozionata, ha dichiarato che, nel mese di settembre, uscirà il suo primo libro autobiografico: “Ho il piacere di presentarvi il mio libro.

Sto morendo d’ansia ragazzi, non riesco a respirare”.

“Si chiamerà ‘Non mi sono mai piaciuta’ e, come vi ho già spiegato, è interamente scritto da me – ha continuato la 25enne – Rimanete sintonizzati, perché ci saranno tantissime altre sorprese prima dell’uscita ufficiale del libro, ovvero a fine a settembre”.

L’ex tronista, tuttavia, non è riuscita a contenere l’emozione: “Io sono emozionatissima e non vedo l’ora di vedervelo tra le mani e non vedo l’ora che possiate leggerlo e dirmi cosa ne pensiate. Sono stra felice!

”.

La felicità riconquistata

È innegabile che il libro avrà un contenuto piuttosto forte, collegato alla sua lotta contro l’anoressia e al suo percorso all’interno di un centro di riabilitazione.

Eppure, attualmente, al di là di questo nuovo progetto, Valentina Dallari sembra aver riconquistato la serenità. La ragazza sta lavorando come dj e, inoltre, nei suoi profili social non mancano le foto in cui si mostra in intimo o in bikini, evidenziando il suo corpo con fierezza.

Un altro libro autobiografico

Tuttavia, la Dallari non è la prima concorrente di Uomini e Donne ad aver pubblicato un libro autobiografico. Solo qualche giorno fa, il web è impazzito per un’altra notizia simile.

Giulia De Lellis ha, infatti, pubblicizzato la sua autobiografia dal titolo “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!”.

Come evidenziato da un video di presentazione del libro stesso, nel volume l’influencer 23enne racconta come ha scoperto di essere stata tradita dall’ex fidanzato, il dj Andrea Damante, conosciuto nel programma di Maria De Filippi.