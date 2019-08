Il padre della moda, il dio delle passerelle, colui che ha dato anche il suo nome a un colore (il rosso Valentino) stronca i nuovi guru della moda, gli influencer. Valentino Garavani, 87 anni, non è solo uno stilista, ma un creatore di opere d’arte, che ha dettato la legge nel mondo del fashion e continua a farlo. E lui non ha molta simpatia per i tanti giovani e non che affollano i social con i loro consigli di moda, ritenuti propagatori del cattivo gusto dal Maestro.

Valentino: gli influencer inutili e dannosi

Avranno anche milioni di follower su Instagram, ma in quanto a buon gusto ne sanno poco.

Parola di Valentino che, a Il Messaggero, dice la sua sul fenomeno modaiolo degli ultimi anni. “Bisogna che il proprio stile vinca sulla volgarità: questo incredibile mercato del cattivo gusto si infiltra sempre più nel mondo dei giovani, grazie agli influencer che propongono scelte ridicole e sbagliate“, sono le parole dello stilista.

Una stroncatura totale del modello Chiara Ferragni, che ormai detta legge sui social in quanto a vestiti e accessori. Ma per Valentino è fumo negli occhi e quando gli fanno osservare che con il suo milione e passa di follower anche lui potrebbe essere ritenuto un influencer, puntualizza: “No, non voglio essere chiamato così e ci sono influencer e influencer“.

Da Parigi a Roma, la creazione di un mito

Come si può dubitare della parola di chi ha creato l’abito da sposa per Jackie Kennedy? “L’ultimo imperatore”, come è stato soprannominato, ha costruito la sua carriera partendo da Voghera, fino ad arrivare a Parigi e in 2 anni espugna gli armadi del jet set. Nel suo cuore però c’è Roma: “Dopo 60 anni è la città dove ho passato più tempo. L’adoro. Quanto lavoro nel palazzo Valentino, a piazza Mignanelli, e quanti ricordi in ogni strada, in ogni angolo.

Come potrei amare una città di più?“.

Dopo il ritiro, il suo nome è ancora un marchio idolatrato: “Non sento di aver lasciato quella ribalta. Sono sempre Valentino, in tutto il mondo“. Con buona pace delle influencer.