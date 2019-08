Bianca Guaccero sta cavalcando la cresta dell’onda. Il rotocalco di Rai 2, Detto Fatto, si è rivelato un vero successo da quando l’affascinante attrice pugliese ne è al comando, nonostante le ultime dichiarazioni in merito ai vari cambiamenti del programma. Per questa ragione, i vertici di Viale Mazzini hanno pensato di premiarla con una co-conduzione in prima serata su Rai 1.

La rivelazione Guaccero

L’affascinante attrice e conduttrice pugliese di 38 anni, Bianca Guaccero, ha dimostrato il suo talento raccogliendo il testimone lasciato da Caterina Balivo per la conduzione di Detto Fatto, celebre programma del dopo pranzo italiano su Rai 2. Un’impresa ardua dato il latitante appeal mediatico dei protagonisti Rai, come afferma Davide maggio su davidemaggio.it.

“Se c’è una rivelazione della stagione tv in corso, questa ha senza dubbio un nome e un cognome: Bianca Guaccero” scriveva Maggio su di lei l’anno scorso. Ora Guaccero potrebbe fare un’enorme salto di qualità e approdare sulla rete ammiraglia il sabato sera.

È sempre Davide Maggio ad annunciarne l’anteprima, mentre la conduttrice va in vacanza con la figlia nella valle d’Itria per godersi il meritato riposo. “L’attrice pugliese è pronta a conquistare il sabato sera dell’ammiraglia. L’appuntamento è noto, la co-conduzione della Guaccero no. Quanto meno fino a questo momento.

Indovinate un po’ di quale show si tratta?!” scrive Maggio. La notizia pare più che confermata dimostrando come il palinsesto Rai voglia puntare sulla disinvoltura e freschezza della bella Bianca. “Per il nuovo impegno autunnale di Bianca, in quel di Mecenate sono già all’opera per variare i piani di produzione e consentire la registrazione di alcune puntate. Quest’anno, infatti, lo show post-prandiale di Rai 2 sarà in diretta“, conclude Maggio.

Un duo con Ruggeri?

Se Maggio sfida i telespettatori ad indovinare maggiori dettagli, ci ha pensato La Gazzetta del Mezzogiorno a buttare brace sul fuoco, svelando il nome del prossimo show e del co-conduttore che accompagnerà la Guaccero nel sabato sera di Rai 1.

In onda a partire dal prossimo 16 novembre, si chiamerà “Una vita da cantare” e Bianca affiancherà Enrico Ruggeri per raccontare insieme la storia della canzone e della cultura italiana attraverso i suoi più noti cantautori. Non ci resta che aspettare, quindi, l’autunno per gustarci un sabato sera Rai ricco di novità.