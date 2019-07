Pare ormai ufficiale: Detto Fatto subirà dei tagli dall’anno prossimo. Nonostante il successo di Bianca Guaccero che nella passata stagione si è trovata a sostituire una presenza mastodontica e amatissima, quale quella di Caterina Balivo, la rete ha deciso di sacrificare il programma.

A dettare i cambiamenti massicci l’esigenza, già palesata in conferenza stampa dal direttore Carlo Freccero, di razionalizzare i costi della rete.

Come cambierà il programma

Tra le manovre drastiche che caratterizzeranno la prossima edizione di Detto Fatto, l’annunciato abbandono da parte di Giovanni Ciacci, tra i capisaldi del cast. L’esperto di moda è stato però prontamente sostituito da Guillermo Mariotto.

Ma ciò che proprio lascia i fan di stucco è che lo storico contenitore pomeridiano di Rai 2, uno degli show più amati della tv di Stato, un vero caposaldo, subirà un ridimensionamento di ben 45 minuti. Anziché cominciare alle 14.00, dalla prossima stagione televisiva comincerà alle 14.45. Il grosso rischio in questo caso è l’assoluta concomitanza con Vieni Da Me della Balivo, che potrebbe creare un perverso meccanismo di competizione interna tra il primo e il secondo canale. Sarebbe terribile: un vero cane che si morde la coda.

A questo si aggiunge il fatto che da Viale Mazzini lasciano intuire che il programma andrà in onda solo 4 giorni la settimana, sacrificando la puntata del venerdì.

Risparmio sul budget

Per riempire i buchi lasciati vuoti dai tagli operati a Detto Fatto Freccero avrebbe deciso di mandare in onda in quei fatidici 45 minuti le repliche delle puntate del programma di Carlo Cracco, destinano al preserale. Mentre il venerdì si colmerà il buco con il Meglio Di... .

Come detto, l’obiettivo è quello di risparmiare e razionalizzare i costi del palinsesto. Ma Detto Fatto non è l’unico titolo sacrificato quest’anno. Hanno già fatto le spese di questa manovra Mezzogiorno in Famiglia nel weekend, tra il rammarico di Massimiliano Ossini e la delusione di Adriana Volpe.

E ha rischiato grosso anche I Fatti Vostri, storico programma di Giancarlo Magalli. Che il direttore abbia in serbo qualche altra sorpresa?