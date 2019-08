Non molla la presa Gianni Morandi questa estate con Elisabetta Canalis, sembra deciso a conquistare l’ex velina in vacanza con tutta la sua splendida famiglia.

Il cantante e conduttore è sempre molto attivo sui social e l’ultimo intervento a destare l’interesse dei suoi post è dedicato proprio alla Canalis. Ma non è la prima volta che in questi giorni Morandi manifesta i suoi apprezzamenti nei confronti della showgirl, ci sono dei precedenti. Se qualche giorno fa Gianni si è limitato a qualche timido complimento tra i commenti ad un post della splendida Eli, ora le fa una dedica in piena regola.

FaceApp al contrario

L’applicazione più scaricata delle ultime settimane è stata sicuramente FaceApp, e tutti, persone comuni e vip, si sono divertiti ad applicare alle loro fotografie il filtro che invecchia la gente, per poter avere un’idea di come si trasformerà il loro aspetto negli anni.

Ma non Gianni, Gianni vuole andare controtendenza e decide di appellarsi ad un “FaceApp al contrario”, ossia un filtro che lo ringiovanisca e lo faccia toranre nei panni di quel ragazzino pieno di energie che cantava “Fatti mandare dalla mamma…“. Il tutto per conquistare le attenzioni dell’avvenente Elisabetta Canalis. Eli, infatti, compare nella foto al fianco di Morandi.

La dichiarazione di Gianni, non conosce filtri, come al solito il cantante è schietto e sincero.

Il post

A seguire il post simpatico e ammiccante pubblicato da Gianni Morandi.

Ed Elisabetta Canalis non si lascia sfuggire l’opportunità di rispondere alla domanda del cantante: “Che ne pensate”. L’ex velina commenta: “Che dovevi dare una rinfrescata anche a me“.