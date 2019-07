Anche quest’estate l’ex velina si conferma una meraviglia. Elisabetta Canalis in bikini fa esplodere Instagram di consensi, tonica, raggiante, semplice e circondata dalla natura.

In tanti apprezzano lo scatto comparso sul suo profilo, ma tra questi spicca un commento abbastanza influente, quello di Gianni Morandi.

Sotto il sole della Toscana

Mamma di Skyler Eva e moglie di Brian Perri, da anni Elisabetta Canalis vive negli Stati Uniti. Per quest’estate però ha fatto ritorno in Italia, più precisamente in Toscana, come lei stessa c mostra nella foto in bikini.

Il suo sorriso incantevole la dice lunga in quanto benessere e relax: la Canalis si gode la natura circostante e ruspante di una delle regioni più rigogliose d’Italia.

I consensi

Intanto i suoi follower si precipitano ad apprezzare lo scatto con una cascata di like, più di 96mila per la precisione, e tantissimi commenti di utenti intenzionati a complimentarsi con la showgirl. “Bellissimo luogo e Tu Semplicemente Meravigliosa complimenti” scrive qualcuno. “Sempre più bella” aggiunge un altro.

Tra tutti però, a catturare l’attenzione del web è un amico di vecchia data della Canalis, Gianni Morandi. Anche il cantante attivissimo sui social ha voluto lasciare all’ex velina un pensiero e le ha scritto: “Sei bellissima“.

Questo ha ovviamente contribuito il post a viaggiare più velocemente sui binari della viralità. In tanti lo hanno notato e hanno commentato Morandi: “Questo commento non l’ha sicuramente scritto Anna“. Oppure: “Gianni Malandrino“. Insomma da lì si è aperta un’altra diga di commenti.