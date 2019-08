È avvenuto questa notte un drammatico incidente a Il Cairo, in Egitto. Un’auto si è infatti schiantata contro altre vetture causando un maxi incidente. Per ora il bilancio pare essere di 19 morti e 32 feriti. A quanto pare l’auto che ha causato il disastro stata procedendo contromano a tutta velocità ed avrebbe così travolto le varie auto chiesi trovavano sulla sua traiettoria.

L’esplosione ha coinvolto anche l’ospedale

L’incidente sarebbe avvenuto sulla Corniche al Maadi. L’auto, travolgendo i veicoli, avrebbe innescato una sorta di esplosione a catena che avrebbe fatto nascere un violento incendi che ha, a sua volta, coinvolto gran parte dell’ospedale che si trova sul luogo dell’incidente.

Dichiarato lo stato di emergenza

Per quest’emergenza si sono allertati il ministero dell’interno e quello della salute. Il primo ha ordinato uno stato d’allerta per “gestire la situazione e assicurare la migliore assistenza possibile alle persone coinvolte“. Il secondo ha ordinato un piano d’azione d’emergenza per soccorrere in modo più efficace possibile i feriti, istituendo anche un’unità di crisi.

Sul posto sono state inviate 42 ambulanze.

