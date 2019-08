Se le temperature di questo agosto vi sembrano piuttosto calde è perché non avete ancora visto l’account Instagram di Justine Mattera. L’ex signora Limiti e sosia di Marilyn Monroe sfoggia un fisico mozzafiato che, il più delle volte, immortala coperto solo in piccoli e precisi punti strategici. Le ultime foto pubblicate nei giorni scorsi hanno letteralmente infiammato i fan. E tra vedo e non vedo e provocazioni spunta anche un nudo artistico.

Le foto sexy

Quasi cinquant’anni e non sentirli. Bella come non mai, in piena forma e con uno sguardo magnetico che non risparmia nessun obiettivo, la Mattera concede parecchio ai suoi 322 mila follower sul social fotografico.

Una foto di qualche giorno fa la ritrae accovacciata e completamente nuda con addosso solo un paio di sandali: “In certe occasioni le scarpe giuste sono tutto ciò che serve” scrive ironica e provocante al di sotto della foto. Un nudo d’autore, in un bianco e nero, che esalta la bellezza della fotografia, ma soprattutto quello della modella. Ma questo non è certo l’unico scatto sensuale. Poco più avanti ecco ritrovare Justine senza reggiseno e con una maglia piuttosto aderente o strizzata in un bikini che lascia poco spazio all’immaginazione. L’immaginario visivo è a metà tra quello di una diva anni cinquanta e una modella di Sport Illustrated, un po’ vintage, un po’ magazine glamour.

E i fan sembrano apprezzare parecchio.

La foto di nudo di Justine Mattera

Il segreto di bellezza

Ma come si fa ad arrivare alla soglia dei cinquant’anni e ad avere un fisico mozzafiato come quello di Justine Mattera? A svelarlo involontariamente è un utente che, commentando alcune foto sportive della showgirl, le chiede da dove derivi la scelta del Triathlon. Ed è la stessa Mattera a rispondere: “Perché è completo: Sono 3 sport complementari: Nuoto, Bici, Corsa. Il fisico che ho oggi a 48 anni è la prova”.

Uno sport impegnativo, che le è costato anche qualche incidente. La showgirl non ha mai nascosto di essere particolarmente attenta alla cura del corpo che coltiva nell’ottica di un “equilibro psicofisico”. E i risultati sono più che soddisfacente. La stessa Justine dichiarava a Playboy di piacersi più adesso che a 20 anni. Oggi, la Mattera, si definisce “una donna completa”.