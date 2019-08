Ogni anno, a ridosso del Ferragosto scatta la caccia alle previsioni meteo. La domanda è solo una: piove o c’è il sole? Per rispondere occorre dare un’occhiata all’andamento della settimana che precede l’atteso periodo di ferie, che quest’anno si prospetta all’insegna del caldo intenso ma con qualche (spiacevole) sorpresa. Stando all’ultimo quadro climatico, l’Italia resta ancora divisa tra alta pressione e settori di instabilità che rallentano il decorso dell’estate in alcune aree del Centro Nord.

Previsioni dal 5 all’8 agosto

Si inizia con un lunedì 5 agosto che vede il Centro Sud interessato da una generale stabilità, con tempo soleggiato e temperature intorno ai 30 gradi.

Non va nello stesso modo al Nord, specialmente lungo la fascia alpina e prealpina in cui permangono ampie aree coinvolte da correnti atlantiche che aumentano la probabilità di rovesci.

Fenomeni che, tra martedì 6 e mercoledì 7 agosto, si faranno sempre più intensi con la possibilità di importanti fronti temporaleschi estesi alle regioni settentrionali della Lombardia, del Veneto e del Friuli Venezia Giulia.

Giovedì 8 agosto le precipitazioni lambiranno l’Emilia-Romagna per poi dirigersi verso est, lasciando così il posto a una nuova incursione di aria rovente di matrice africana.

Il meteo del weekend

Per il weekend che precede il Ferragosto ci si aspetta una situazione di diffusa stabilità, complice l’anticiclone africano in repentina rimonta dal settore meridionale.

Tra venerdì 9 e domenica 11 agosto, l’ondata bollente investirà in pieno la Penisola riportando le temperature sopra i 35 gradi (con punte che toccheranno facilmente i 40 al Sud e sulle Isole maggiori).

Secondo quanto riportato da 3BMeteo, l’alta pressione dovrebbe assestarsi anche al Nord Italia a partire dalla giornata di martedì 13 agosto, ma non sarebbe una situazione del tutto rassicurante in vista del 15. Non è esclusa, infatti, una nuova parentesi instabile in agguato dal Nord Europa che potrebbe portare a una svolta non proprio piacevole.