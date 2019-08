Corrado Mantoni, per gli italiani semplicemente Corrado, è il conduttore che nessuno potrà mai dimenticare, simbolo di un’epoca di grandi evoluzioni nel piccolo schermo e volto intramontabile de La Corrida. La sua identità pubblica si intreccia con quella privata, ricca di eventi importanti (e in parte ‘scandalosi’) per il contesto sociale in cui maturarono. Parliamo del suo clamoroso divorzio dopo 23 anni di matrimonio e di una convivenza altrettanto lunga con la donna che sarebbe poi diventata la seconda moglie. C’è poi il sospetto di un famoso ex ballerino di Amici che crede di poter essere il figlio segreto del conduttore, ipotesi che ha acceso i riflettori del gossip sul compianto re della tv italiana.

Le mogli di Corrado: Luciana Guerra e Marina Donato

Corrado ha sposato Luciana Guerra nel 1949, e dal matrimonio è nato il figlio Roberto. 23 anni di amore finiti con un divorzio datato 1972, arrivato a margine della sua introduzione nel sistema giuridico italiano (risalente al 1970).

La scelta di dirsi addio aveva un sapore clamoroso per quell’epoca, soprattutto alla luce di tutto quel tempo passato insieme tra successi televisivi e vita privata.

Nello stesso anno in cui il conduttore ha concluso le sue prime nozze è arrivato l’incontro con Marina Donato, la donna che avrebbe poi sposato – dopo 23 anni di convivenza – nel 1996.

Il loro è stato un sodalizio personale e professionale andato avanti fino agli ultimi giorni di vita del presentatore, morto nel 1999.

I dubbi sul presunto figlio segreto

Nell’imponente biografia di Corrado si insinua lo spettro di un figlio segreto. La notizia, emersa nel 2019, è stata lanciata proprio da colui che sostiene di essere l’erede ‘ignoto’ del conduttore: Valerio Pino.

Si tratta dell’ex ballerino di Amici che, nel corso di un’intervista al settimanale Nuovo, ha tracciato un quadro suggestivo intorno all’ipotesi che Mantoni sia suo padre.

“Penso che mia madre Giovanna abbia avuto una relazione segreta con Corrado Mantoni e io potrei essere il frutto del loro amore“. L’ex volto del talent di Maria De Filippi ha fatto un appello alla vedova e al figlio del conduttore, affinché contribuiscano a far chiarezza su questo aspetto.

A scatenare il suo sospetto sulla paternità sarebbe stata una foto che ritrae sua madre con la stella della tv, risalente al 1978, davanti alla quale la donna avrebbe mostrato una reazione capace di catturare l’attenzione dell’ex ballerino.

“Sembrava quasi che avessi scoperto qualcosa che lei mi voleva tenere nascosto“, ha aggiunto Pino. Dalla famiglia del presentatore nessun commento.