Echeggia in lontananza la voce di Giuni Russo che intona “Un’estate al mare, voglia di remare, fare il bagno al lardo per vedere da lontano gli ombrelloni-oni-oni“, un tormentone da spiaggia per chi si sta godendo in questo momento le meritate vacanze. Tra i fortunati bagnanti ci sono sicuramente le conduttrici di spicco del mondo della televisione: dalla Hunziker alla De Filippi, tutte sulle più belle coste al mondo a passeggiare sulla spiaggia baciate dal sole.

Sole, cuore e amore: conduttrici in riva al mare

Vacanze di coppia quelle di Ilary Blasi che non si è mai separata dal marito, Francesco Totti.

Cappellini di paglia, ombrelloni e bikini strepitosi per la Blasi che si sta godendo appieno i mesi estivi. Vacanze italiane anche per Barbara d’Urso che si sta concedendo tempo e relax a bordo piscina. Solo spiagge sconfinate invece per Federica Panicucci, abbronzatissima sulle rive delle Maldive insieme al suo Marco Bacini.

La meta più gettonata? L’Italia

Più scatenata l’estate di Alessia Marcuzzi che si gode le ultime settimane prima del debutto al timone di Temptation Island Vip, la sua “prima volta” tra coppie e tradimenti. Anche lei ha deciso di cambiare aria cambiando paese volando nel posto più in, Los Angeles tra cielo sconfinati e palme.

Al grido di “Evviva L’Italia“, invece, Michelle Hunziker si fa coccolare dalle onde del mare sardo che le regalano sfondi da urlo alle spalle di un fisico che non ha nulla da invidiare a quello delle 20enni. Anche l’instancabile Maria De Filippi non è una voce fuori dal coro: che sia con i suoi colleghi o sia insieme ai suoi fedelissimi amici a 4 zampe, non esiste altro a parte il mare in queste poche settimane che la separano da una nuova stagione fitta di impegni televisivi.

White party, birre e yoga

Da tempo a bordo mare o sulla poppa delle imbarcazioni c’è poi Belén Rodriguez che si sta godendo un’estate ricca sicuramente di sole, ma soprattutto d’amore insieme al marito Stefano De Martino con il quale si è riaccesa la passione ora incandescente.

Caterina Balivo, sorridente, preferisce invece i tuffi nelle acque cristalline e verdi di Capri regalando scatti degni di un’agenzia viaggi.

Dopo una parentesi peruviana, Cristina Parodi torna in patria e anche lei si concede la meritata pace al fianco della sua grande famiglia, possibilmente con una birra in mano in compagnia della sorella Benedetta tra white party e yoga alla luce del vespro.

Chiudiamo il giro con Paola Perego, nonna dell’anno nella sua veste sexy sulle coste spagnole di Formentera.

*immagine in alto: fonte/Instagram (dimensioni modificate)