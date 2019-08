Non sono nemmeno finiti i festeggiamenti per il recente trionfo dei Mondiali in Corea, Federica Pellegrini già si appresta a far festa di nuovo, stavolta per il suo compleanno.

Sono 31 candeline quest’anno, ed altrettanti i traguardi raggiunti, che hanno fatto dell’atleta azzurra una vera eroina nazionale. E la Divina si fa un gran bel regalo di compleanno: il ritorno a casa per questo giorno speciale, il 5 agosto, ed anche una meritata vacanza. Bye Bye Tokyo, ci si rivede nel 2020 per le Olimpiadi. E accanto a lei, come sempre, l’allenatore Matteo Giunta.

Il racconto di un trinfo

Per Federica si tratta dell’ottava medaglia ai mondiali, il quarto oro nei 200 m stile libero.

La campionessa esulta e sorride, nella foto che pubblica per celebrare i suoi 31 anni. E non manca quel tocco di autoironia che l’ha fatta sfondare anche nel mondo dello spettacolo. Presto, infatti, la rivedremo ad Italian’s Got Talent.

Di volta verso casa

Poi il ritorno a casa, dai suoi affetti più cari, documentato nelle Instagram Story sul suo profilo. Al suo fianco in viaggio Matteo Giunta, che la ritrae mentre dorme appoggiata all’oblò del aereo.

Ad attenderla a casa, rose, dolci, il cane Vanessa, il fratello Alessandro e i suoi genitori.