Jimmy Ghione, inviato di Striscia la notizia, si sfoga su Novella 2000, dicendo di soffrire ancora per la fine del suo matrimonio con Tania Paganoni e di credere che questo dolore sia destinato a durare ancora molto.

Il dolore per la fine del suo matrimonio

Una ferita che sanguina ancora, quella di Jimmy Ghione, apprezzato inviato del programma di Antonio Ricci Striscia la notizia. Infatti, l’uomo torna a parlare della fine del suo matrimonio, durato 14 anni, con Tania Paganoni e di come per lui sia ancora difficile andare avanti completamente. Ghione, in realtà, è fidanzato con l’attrice russa Daria Baykalova e sta vivendo una bellissima storia d’amore, dicendosi fortunato ad avere incontrato l’attrice.

Tuttavia, continua a provare dolore per come è finito il suo precedente legame. A Novella 2000 rivela: “Nella vita e nella vita di tutte le coppie ci possono esser momenti difficili, bisogna fare squadra, bisogna lavorarci sopra”. E, aggiunge, come sia destinata a restare la sofferenza qualora non si riesca a fare questo. “Mi rimarrà addosso per altri vent’anni”.

Jimmy Ghione, il nuovo amore e le parole dell’ex moglie

La fine del matrimonio è stato un vero e proprio dramma per Jimmy Ghione. L’uomo ne parlò al settimanale Oggi, per la prima volta, nel 2017 e da quel momento ha spesso fatto dichiarazioni importanti riguardo gli strascichi di questo legame finito.

Grazie a Daria, sta cercando di superare il dolore. A DiPiù ha dichiarato: “È passato il periodo della rabbia. Ora nella testa ho solo Daria: con lei ho ricominciato a vivere, ad amare e a sorridere tutti i giorni”.

In realtà, le parole dell’inviato, non sono passate inascoltate a Tania Paganoni, la quale ha deciso di dire la sua, proprio tramite Oggi, affermando di aver sofferto anche lei. Sui social, si è difesa dalle accuse, e ha lasciato capire come Ghione abbia parlato più di quanto dovesse.

Lei è decisa ad andare per la sua strada: “Io non sono un personaggio pubblico e cerco di vivere la mia vita con discrezione, ma non ho nulla da nascondere” sono state le sue parole.