Un’estate memorabile quella di Paola Perego, la prima da nonna. La sua prima figlia, Giulia, nata dal primo matrimonio con Andrea Carnevale, le ha regalato il suo primo nipotino: Pietro.

Da quel momento la conduttrice non ha avuto occhi che per lui. Con i suoi 53 anni, la Perego si dedica al piccolo di casa anima e corpo, e che corpo. In spiaggia la bella nonna mostra un lato B da capogiro, tanto da scatenare su Instagram i commenti dei suoi follower.

Nonna a tempo pieno

Felice di viziarlo e coccolarlo. Per Paola è finito il tempo di educare, quello tocca alla figlia.

A lei solo il piacere di godersi il piccolo Pietro. E con orgoglio mostra al mondo i suoi “8 mesi di amore puro”.

La nonna supersexy

Il titolo di nonna non offusca in alcuna maniera quello di bomba supersexy. Anche se impegnatissima con Non Disturbare la conduttrice non rinuncia a qualche ora di relax. Paola Perego condivide la sua golden hour, mentre si tuffa in mare al tramonto e sfoggia un bikini che è una bomba.

Impossibile non notare il suo lato B, che subito diviene oggetto numerosi complimenti. “Il tempo per te si è fermato? Lato b da urlo” le scrive un utente.

Mentre un altro: “Bellissimo il paesaggio e bellissima tu, hai un fisico da mozzare il fiato Paola!!“. E ancora: “Una Sirena…!“. A questo elenco non manca un intervento di Nancy Brilli.