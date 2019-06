Doveva partire il 21 giugno la seconda edizione del programma “Non disturbare” condotto da Paola Perego. E invece sta subendo continui rinvii da parte della produzione. C’è una nuova data ufficiale, il 2 luglio, ma per sapere se effettivamente inizierà non resta che attendere.

L’ennesimo rinvio

La data di partenza del programma in seconda serata su Rai 1 condotto da Paola Perego era stata stabilita per il 21 giugno. Ma quel giorno la Rai ha deciso di mandare in onda La Traviata, in diretta dall’Arena di Verona, per ricordare Franco Zeffirelli. E così, il programma è stato posticipato a venerdì 28 giugno, si legge sul sito La Nostra Tv. Di venerdì in venerdì ha subito un ulteriore spostamento. La prima puntata andrà in onda, secondo le ultime notizie, martedì 2 luglio, sempre in seconda serata, a partire dalle 23.50. A comunicarlo è stata proprio la conduttrice sulla sua pagina Instagram.





Gli ospiti della prima puntata

Dunque, cambio di giorno per “Non disturbare” ma non di orario. Gli ospiti del programma, già comunicati in precedenza, dovrebbero rimanere invariati. E quindi, la prima ad aprire questa seconda stagione sarà Elena Santarelli. In totale saranno sei puntate, durante le quali Paola Perego chiacchiererà con due ospiti per puntata, non più uno come nella scorsa edizione. La grande novità è che il programma non si rivolgerà solo all’universo femminile dello spettacolo ma saranno presenti anche degli uomini. E, stando a quanto riportato da Davide Maggio, nella prima puntata a dividersi la scena con la Santarelli sarà Cristiano Malgioglio.

Rispetto a questo cambio di format, la Perego ha confessato a Vanity Fair: “Ho scoperto che è molto più complicato mettere le mani dentro il trolley di un uomo, all’inizio ero molto a disagio: è una cosa che faccio giusto con mio marito“. Una cosa che l’ha imbarazzata è stata proprio toccare le mutande dei suoi ospiti maschi: “Toccare le mutande di qualcuno che non è mio marito o mio figlio mi ha fatto un po’ senso“. Per vedere l’imbarazzante scenetta non resta che attendere il 2 luglio, ammesso che non slitti ancora la data d’inizio.

Immagine in evidenza: Paola Perego. Fonte: Instagram