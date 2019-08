Un altro ultraleggero si è schiantato al suolo: il piccolo velivolo è precipitato sulle alture sopra Calizzano, in provincia di Savona. A bordo dell’aereo ultraleggero c’erano due persone, che sono morte.

Ancora poco chiara la dinamica dell’incidente

Per ora non c’è modo di conoscere ulteriori dettagli riguardanti il piccolo aereo che era partito ieri sera da Vercelli e che era diretto a Villanova D’Albenga. In serata il velivolo era sparito dai radar, facendo nascere immediatamente il sospetto che fosse accaduto qualcosa. Si è immediatamente messa in moto la macchina dei soccorsi che però ha avuto qualche difficoltà per via del buio notturno e del fatto che nella zona di ricerca si fosse alzata una forte nebbia, la stessa che, secondo le prime ipotesi, potrebbe aver giocato a sfavore del pilota, portandolo forse a volare a una quota errata.

Corpi ancora da recuperare

I due corpi sembra non siano ancora stati recuperati, ma il velivolo è stato individuato sul monte Carmo.