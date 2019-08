Dopo l’incursione nel gossip Caltagirone, in cui si schierò contro l’agenzia della Petricciolo e della Michelazzo, Georgette Palizzi è tornata alla sua realta

Quella realtà fatta di lotta quotidiana alla sclerosi multipla, di cui ha scoperto di essere affetta. Le cure sono impegnative, ma lei non perde la fede, ma soprattutto non perde il sorriso. La vita per lei è in salita, ma la forza e la determinazione sono virtù che appartengono a pieno all’influencer.

La foto più bella del mondo

Una foto rubata, per niente calcolata, né nell’angolazione, né nell’esposizione, una foto sgranata e sicuramente non patinata, ma in ogni caso una foto vera e reale, racconta la felicità di Gerogette, la soddisfazione di avercela fatta ancora una volta.

Sarà una foto brutta per gli standard dei profili ufficiali e commerciali, ma alla Polizzi non interessa, per lei resta la foto più bella del mondo. Uno scatto che la ritrae ancora fiera e combattiva, dopo una terapia durata quasi 6 ore. Ed è per questa grande soddisfazione che l’ex volto di Uomini & Donne ha deciso di condividerla con i suoi follower, che spesso aggiorna sulle sue condizioni di salute.

Il post

Nella didascalia che accompagna il post a parlare è tutta la grinta di Georgette, la stessa che ogni giorno mette “a dormire la bastarda“, ovvero la malattia degenerativa da cui è affetta.

Ma la Polizzi con questo contenuto ne approfitta anche per ringraziare lo staff medico che si prende cura di lei e di tante altre persone come lei.

Nei commenti risuona l’incoraggiamento, la stima e l’affetto dei suoi follower. Con questo atteggiamento determinato e costante Georgette Polizzi è diventato un vero modello.