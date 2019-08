Giulia Salemi avrebbe già guarito le sue ferite d’amore, dopo la dolorosa delusione di Francesco Monte. La bella influencer dalle origini persiane starebbe già frequentando un altro. A lanciare il gossip pare sia stato Il Vicolo delle News, che la vorrebbe vicina ad un altro ex volto di Uomini & Donne, ovvero Marco Cartasegna, l’ex fiamma di Soleil Sorge.

Ad innescare il dubbio, alcune story che sarebbero state postate dai diretti interessati, in vacanza nella stessa località: Cala di Volpe, in Sardegna. Ora, però, basta con le supposizioni: è la stessa Salemi a spiegare come stanno le cose tra loro.

L’ironia con Papi

È stato in occasione di un incontro con Enrico Papi, avvenuto proprio durante le sue vacanze in Sardegna, che l’influencer ha stroncato ogni voce e ogni rumors a riguardo.

Quando il conduttore scherzando ha immaginato una storia d’amore tra loro, da consumarsi tra le favolose spiagge della Costa Smeralda, lei subito ha risposto stroncando ogni dubbio su Cartasegna. “Di di no perchè già mi stanno affibbiando persone improbabili“. Da queste parole si evince in maniera cristallina che la Salemi è ancora single, e che al momento sta bene da sola. Forse ancora non sarà riuscita a dimenticare Monte?

Sicuro un po’ di relax e l’affetto degli amici le farà bene in questi giorni.

Vacanze a Porto Cervo

Tutto quello che sembra volere Giulia è un po’ di riposo e spensieratezza. Tutte cose che ricerca nella sua vacanza a Porto Cervo, circondata dalle persone che la fanno stare bene. A documentare questa estate ci pensa lei, attraverso il suo profilo Instagram.

Tornerà serena pronta a credere ancora nell’amore? Non resta che aspettare settembre e vedere il suo cuore che direzioni prenderà.