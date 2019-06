La rottura tra Giulia Salemi e Francesco Monte è materia prima di pagine di giornale e discussioni via web, portatrice di un comprensibile strascico di domande da parte dei fan. A scatenare un nuovo ‘filone di indagine’ sulla situazione attuale è un dettaglio: il visibile dimagrimento dell’ex gieffina. Sui social è arrivata la sua verità sulla questione, che avrebbe messo in allarme parecchi follower tanto da destare sospetti sulle sue condizioni di salute.

Giulia Salemi dimagrita dopo l’addio a Monte

La fine della storia con Francesco Monte sembra aver sortito più di un effetto su Giulia Salemi, visibilmente dimagrita dopo l’epilogo infelice. Se lui si sarebbe già consolato con un’altra donna nel cuore di Ibiza, per l’ex gieffina la morsa dei ricordi sarebbe ancora troppo forte da consentirle di voltare definitivamente pagina.

Questa situazione di forte stress, a detta di tanti follower, si starebbe ripercuotendo in modo evidente anche sull’aspetto fisico della ragazza, costretta a intervenire su Instagram per rispondere alle domande dei fan.

Instagram Stories di Giulia Salemi – Fonte: Instagram

La spiegazione dell’ex gieffina

La Salemi ha fornito la sua versione dei fatti, spiegando quale sarebbe la ragione del palese dimagrimento: “Mi state chiedendo come ho fatto a dimagrire così tanto, beh, per ovvi motivi“.

Il pressing dei curiosi non si è fatto attendere, dunque, ma dopo la grande preoccupazione dei fan, è arrivata la rassicurazione sulla perdita di peso: “Sto bene, ho ripreso in mano la mia routine, mi alzo presto, vado in palestra. Solite cose“.

Pochi giorni fa, Giulia Salemi ha ricevuto anche un messaggio da parte della madre, Fariba, che ha affidato a Instagram parole di conforto per la grande sconfitta sentimentale subita. Ci sarà mai un ritorno di fiamma? Allo stato attuale è impossibile dirlo, anche perché i diretti interessati sembrano aver chiuso i rapporti in malo modo.

*immagine in alto: fonte/Instagram Giulia Salemi, dimensioni modificate