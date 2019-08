Della fine della storia tra Alessandro Borghi e la storica fidanzata Roberta Pitrone se n’è parlato molto. Anche se i due non hanno mai ufficializzato le voci, ormai è chiaro che si siano lasciati. A suggellare la fine dell’amore arrivano degli scatti che ritraggono il bell’attore intento a baciare una misteriosa ragazza.

La fine della relazione tra Borghi e la Pitrone

Era l’inizio di aprile di quest’anno quando le voci sulla rottura tra Alessandro Borghi e la storica fidanzata Roberta Pitrone hanno iniziato a essere sempre più insistenti. Nessun commento da parte dei due, solo indizi che portavano in un’unica direzione: entrambi stavano conducendo la loro nuova vita da single.

Il pettegolezzo sulla fine della relazione aveva scatenato le fan dell’attore sui social, con commenti ironici e proposte di fidanzamento più o meno scherzose.

Un nuovo amore per l’attore?

E dopo mesi da single potrebbe essere tornato il momento per il bell’attore romano di tornare ad amare? Le foto esclusive pubblicate dal settimanale Chi lasciano presupporre di sì. Alessandro Borghi è stato, infatti, immortalato mentre si lascia andare a un bacio appassionato con una misteriosa ragazza che risponderebbe al nome di Irene Forti. Gli scatti riprendono i due giovani seduti al tavolo di un ristorante insieme ad alcuni amici.

Baci, abbracci, morsi, l’attore e la ragazza, che farebbe la modella, si sono scambiati tenere effusioni.

Le tenere effusioni al ristorante tra Alessandro Borghi e Irene Forti. Fonte: Chi

Di lei non si sa molto, il suo profilo Instagram è privato e quello di Facebook mostra solo alcuni lati del suo carattere: è molto attenta all’attualità e al sociale, oltre che appassionata di musica e cinema. Le poche foto che si trovano sul social network mostrano una ragazza bellissima e non è difficile credere che faccia la modella. Sembra, inoltre, che i Borghi e la Forti siano stati paparazzati mentre uscivano da casa dell’attore a Roma e passeggiavano tranquillamente per le strade della Capitale.

Il successo in campo lavorativo

Di Alessandro Borghi si sta parlando molto in questo periodo. Non per la sua vita privata ma per il grande successo in campo lavorativo. Prima i David di Donatello durante i quali l’attore ha ricevuto la famosa statuetta per la sua interpretazione di Stefano Cucchi nel film Sulla mia pelle. Successivamente, hanno fatto discutere e riflettere le sue parole durante la partecipazione alla 49esima edizione del Giffoni Film Festival. Al famoso Festival, Borghi ha parlato della sua concezione d’amore ma anche dell’epoca social in cui viviamo. Infine, come riporta il Corriere della Sera, l’attore romano affronterà una grande prova internazionale: una nuova serie tv dal titolo “Diavoli” (“Devils“). La serie, tratta dal bestseller di Guido Maria Brera, sarà comprodotta da Sky Italia e Lux Vide con Orange Studio.

Immagine in evidenza: Alessandro Borghi e Irene Forti. Fonte: Chi Magazine