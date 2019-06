Il coraggio e la tenacia di Ilaria Cucchi sono noti a tutti. Ha lottato strenuamente la sorella di Stefano Cucchi, anche nei momenti più bui del processo, e non si è mai arresa per far venire a galla la verità. Adesso, una delle società di produzione televisiva e cinematografica più importanti in Italia vuole tradurre tutto questo in una serie tv.

“Il coraggio di Ilaria”

Il titolo della serie televisiva che, probabilmente, andrà in onda l’anno prossimo, sarà Il coraggio di Ilaria. Ad annunciarlo la pagina Facebook di Taodue Film, la società di produzione televisiva e cinematografica che fa capo a Mediaset, fondata da Pietro Valsecchi. La stessa che ha prodotto serie seguitissime dagli italiani, tra le quali, per citarne solo alcune, Squadra Antimafia, R.I.S. – Delitti imperfetti, e l’amatissima Rosy Abate – La Serie.

Nel post pubblicato il 19 giugno da Taodue Film, c’è una foto che ritrae Valsecchi insieme a Ilaria Cucchi mentre firmano dei documenti sorridenti. La didascalia che accompagna l’immagine è: “Siglato l’accordo tra Pietro Valsecchi e Ilaria Cucchi“. E continua annunciando solo un piccolo dettaglio: “Inizieranno a gennaio le riprese dalla nuova serie ‘Il coraggio di Ilaria’“.







L’ultimo atto del processo finora, è stato quello del 14 giugno scorso, in cui si è discusso della perizia secondo la quale se non ci fosse stata quella frattura a livello sacrale, forse Stefano oggi sarebbe ancora vivo. L’udienza è stata commentata da Ilaria Cucchi su Facebook il 18 giugno, ne proponiamo solo uno stralcio: “Siamo alla resa dei conti ora. E spero non siano fatti sconti a nessuno“. Poi, quasi come se stesse anticipando la notizia del giorno dopo dell’accordo per la serie tv, ha scritto: “Tutta questa storia sembra un film perché la verità supera l’immaginazione. Ma invece è storia vera per la quale i miei genitori ed io ed anche Fabio abbiamo pagato un prezzo davvero troppo caro“. Ed ecco che ritornano il grande coraggio e la forza di questa donna: “Eppure non ci siamo arresi difronte a nulla, siamo caduti tante volte e ci siamo sempre rialzati a testa alta. Contando sempre e solo sulle nostre forze e quelle di tutti coloro che ci hanno voluto sostenere con lealtà e cuore. Ne usciremo tutti un po’ ammaccati ma alla fine la promessa fatta a mio fratello sarà mantenuta“.







“Sulla mia pelle”

Le riprese della nuova serie televisiva sulla battaglia di Ilaria Cucchi inizieranno, quindi, a gennaio del 2020. Riuscirà a replicare il successo avuto dal film Sulla mia pelle prodotto da Netflix? È sicuramente una sfida che la casa di produzione proverà a vincere. La storia di Stefano Cucchi e del processo giudiziario sulla sua morte è stata seguita, sin dall’inizio e per tutti questi anni, da moltissime persone che vogliono la verità insieme a Ilaria, alla sua famiglia e al loro avvocato, Fabio Anselmo.

Gli attori protagonisti del film Sulla mia pelle, uscito su Netflix nel 2018 con la regia di Alessio Cremonini, sono Jasmine Trinca nel ruolo di Ilaria Cucchi, e Alessandro Borghi in quello di Stefano Cucchi. Per la sua interpretazione Borghi è stato premiato ai David di Donatello del 2019, come miglior attore protagonista. Durante la cerimonia, che si è svolta il 27 marzo scorso, l’attore ha fatto un discorso commovente, applaudito da tutta la sala: “Questo premio è di Stefano Cucchi ed è un premio che voglio dedicare agli esseri umani e all’importanza di essere considerati tali a prescindere da tutto“.