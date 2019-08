Oggi, 8 agosto, è il compleanno di Carlos Maria Corona. Il figlio di Nina Moric e Fabrizio Corona compie 17 anni. E se la madre è fisicamente con lui nel giorno di questa ricorrenza, il padre è costretto lontano, a scontare la sua pena in galera.

La Moric, però, non perde occasione per fare una dedica speciale all’ex marito. E questa non è certo la prima volta nell’arco dell’ultimo anno. Un segno inequivocabile di un affetto sincero e duraturo, che è riuscito a riesplodere tra loro solo dopo la riappacificazione, avvenuta l’anno scorso, quando il Re dei Paparazzi lasciò San Vittore per la prima volta.

La dedica di Nina

Alla vigilia del compleanno del figlio, Nina ha voluto rivolgere un pensiero al padre del suo bambino, ormai un ometto. Lo ha fatto con una tenerissima story, per far sapere a Corona che non è importante la presenza fisica, se una persona è vicina nello spirito.

Per farlo, la Moric ha scelto una foto che li ritrae insieme, padre e figlio, accompagnata dal bellissimo brano di Cat Stevens (oggi noto come Yusuf), Father and Son. Poi poche, ma incisive, parole: “Ci manchi da morire ma domani festeggeremo insieme il compleanno di nostro figlio.

Lontani ma vicini nel cuore“.

Lo strappo ricucito

Ormai, ogni vecchio dissapore tra Nina Moric e Fabrizio Corona non sembra che essere un brutto ricordo. La coppia è stata sposata per 13 anni, dal 2001 al 2014. Il rapporto ha cominciato a vacillare quando nella vita dell’imprenditore è entrata la figura di Belén Rodriguez.

Dopo la scarcerazione di Corona, quando i 2 hanno ottenuto la custodia congiunta, lo strappo è stato ricucito e nel loro rapporto è tornato il sereno. Anche se Carlos Maria, in questi giorni è in vacanza con la madre e il suo compagno Luigi Favoloso, con Fabrizio e Nina, costituiscono ancora una squadra speciale, affiatata e unita da un legame speciale.