È un momento magico per Eleonora Daniele. La conduttrice Rai, al timone del programma Storie Italiane, sta per coronare il suo sogno d’amore con l’imprenditore Giulio Tassoni. Lui le chiese la mano, poco meno di un anno fa, nel più romantico dei modi con tanto di anello e proposta nel corso di una cenetta intima.

Ad un mese dalle nozze, la Daniele, 42 anni, si concede un’intervista a Chi, durante la quale svela con grande entusiasmo tutti i dettagli del grande evento. Non solo, ai lettori del settimanale di Alfonso Signorini racconta anche il suo desiderio più grande.

Il matrimonio

Sono ormai 16 anni che Eleonora Daniele è sentimentalmente legata a Giulio Tassoni.

Da 5 anni vivono insieme e finalmente i due sono pronti a dirsi “Sì” e giurarsi amore e fedeltà di fronte ad amici e parenti.

Stando ai particolari snocciolati dalla Daniele, la cerimonia si terrà tra un mese, in una chiesa di Roma. Eleonora, sull’onda della gioia e della felicità si sbottona anche sull’abito da sposa: dice “No” al classico bianco, ed opta per una tenue tonalità di rosa pastello, in pizzo francese ricamato a mano. Ovviamente il tutto su misura per lei.

Il sogno di diventare mamma

Quello di sposare il suo Giulio è un sogno che diventa realtà.

Ma Eleonora ne ha uno ancora più grande che non vede l’ora di realizzare, il sogno di diventare mamma.

“Ho scoperto un istinto materno che prima pensavo di non avere” ha rivelato la giornalista, per una volta è lei a raccontarsi. “Non ci pensavo quasi, ma adesso è scattato questo grande desiderio. Spero di diventare mamma nei prossimi due anni, ma sarà Dio a decidere” si augura la conduttrice. Intanto noi ci accodiamo ai fan e al suo affezionato pubblico per farle tanti auguri in vista dell’evento.