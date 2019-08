A volte ritornano: nell’estate che ormai possiamo definire “della rinascita degli amori” (Belèn e Stefano in primis ed altri a seguirli a ruota) sembra che sia un’altra la coppia che si ricomporrà: quella formata da Pierluigi Gollini e Giulia Provvedi.

Una rottura improvvisa e dolorosa

La cantante de Le Donatella è apparsa nuovamente abbracciata a Pierluigi Gollini, il calciatore dell’Atalanta con la quale aveva una relazione fino a due mesi fa circa. I due si erano lasciati dopo una relazione turbolenta e non priva di sofferenze, tra cui un presunto tradimento di Gollini venuto alla luce tra squilli di trombe prima della rottura.

Il tutto era accaduto mentre Giulia era dentro la Casa del GF : si mormora che in quel periodo Gollini si fosse “consolato” per la solitudine frequentando altre ragazze. La coppia, all’epoca della separazione, non aveva dichiarato che la fine della storia fosse legata al tradimento, e che i motivi della rottura li conoscevano solo loro.

Di nuovo insieme?

Oggi, è Chi a parlare di un ritorno di fiamma, che però non è stato assolutamente confermato né da Gollini né dalla Provvedi. Il settimanale di Alfonso Signorini rivela infatti che “Giulia Provvedi, senza troppo clamore, ha deciso di dare una nuova opportunità al suo ex, Pierluigi Gollini, portiere dall’Atalanta e della Nazionale.

Tra i due nessuna foto social o dediche d’amore, ma un lungo periodo di prova per il calciatore che aveva tradito la Donatella”. Se sono rose, come si suol dire, fioriranno: intanto possiamo credere che i due si stiano godendo una bella estate all’insegna della rinnovata passione del loro amore.