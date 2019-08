Come si può dimenticare il successo di Bim Bum Bam, programma televisivo degli anni ’80, che ha fatto impazzire tanti bambini e ragazzi? Manuela Blanchard, la “Manu” star femminile di Bim Bum Bam a fianco di un giovanissimo Paolo Bonolis, oggi ha da poco compiuto 60 anni e vive sulle colline della Brianza insegnando Tai Chi. La televisione? “Non ce l’ho da almeno 10 anni”.

La “Manu” oggi lontano dai riflettori

Idolo di tutte le bambine degli anni ’80, con il suo immancabile fiocco tra i folti capelli pettinati ad “ananas”, Manuela Blanchard, oggi è un’effervescente neo 60enne naturopata, che insegna Tai Chi in una scuola della Brianza, senza più aver avuto contatti con il mondo della televisione da molto tempo.

In un’intervista a Il Corriere della Sera ha raccontato alcune curiosità di quel celebre periodo senza rimpiangerne la fine.

“Se ne sono accorti in pochi, ero incinta“

Manu, Paolo e il simpatico pupazzo Uan hanno segnato una stagione particolare per la trasmissione: “Sì, prima di tutto perché se ne sono accorti in pochi ma io, in quell’anno del debutto, nell’85, ero incinta. Feci il provino per sostituire Licia Colò – spiega la “Manu” – Mi presero ma poi mi accorsi di aspettare un figlio.

Figurarsi, in una trasmissione per bambini! Allora raccolsi l’energia, girai tutte le puntate possibili. Poi al sesto mese mi ammalai di broncopolmonite: l’aria condizionata negli studi tv dell’epoca era letale”, afferma la Blanchard sempre a Il Corriere della Sera.

L’abbandono del piccolo schermo

Un successo che ricorda nei dettagli: “Le trasmissioni per ragazzi all’epoca potevano diventare una palestra televisiva e fu così per noi. Facevamo tutto a braccio: si partiva da un capriccio di Uan e io e Paolo mettevamo il resto. Diciotto interventi a puntata costruiti sul nulla. Alla premiazione di uno dei tre Telegatti che abbiamo ricevuto, Renzo Arbore disse che noi eravamo i veri figli di “Alto Gradimento“.

E allora cos’è successo dal 1999 per allontanarla dalla tv? “Volevano ridimensionare le trasmissioni per ragazzi e cambiarne lo spirito. Io dissi di no e proposi nuovi format. Per esempio mi sarebbe piaciuto fare programmi sulla natura. Niente da fare. Però rifiutai di fare le telepromozioni: in quel modo non sarei mai cresciuta professionalmente”.

E Con Paolo Bonolis?

“Con Bonolis tutto bene?” le chiedono al Corriere della Sera: “Ci volle un anno di rodaggio. Io non ho un carattere docile. Buoni rapporti ma negli ultimi anni lui è letteralmente sparito”. Nonostante la televisione non faccia più parte della sua vita, Manuela non sembra affatto dispiaciuta, al contrario, oggi è una moglie e una madre felice, si occupa di cose che le interessano come lo yoga, ha una scuola di Tai Chi e sta benissimo anche senza la tv.

*immagine in alto: Manuela Blanchard. Fonte/Instagram Manuela Blanchard (dimensioni modificate)