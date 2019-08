Richard Gere è stato sorpreso dai fotografi di Chi mentre si trova in vacanza in Toscana con sua moglie Alejandra Silva e i suoi due figli, il più piccolo, Alexander, nato a febbraio, e Homer, 19 anni, nato dal precedente matrimonio con Carey Lowell. Gli scatti rappresentano un bel ritratto di famiglia.

Gli scatti in vacanza di Richard Gere e famiglia

Sono tantissimi i vip che hanno scelto e scelgono di trascorrere le vacanze in Italia. Tra questi non poteva mancare Richard Gere che è molto legato al Bel Paese non solo per le bellezze che offre, ma anche perché sul suolo italico ha conosciuto uno dei suoi amici di vecchia data, Claudio Masenza, e anche, pare, la sua attuale consorte.

Infatti, sembra che 5 anni fa, in occasione di una visita alla dimora a Positano di Franco Zeffirelli, ora diventata un hotel, abbia conosciuto Alejandra Silva e che da subito tra i due sia scoccata la scintilla. Quell’incontro avrebbe poi portato al matrimonio con la 36enne spagnola e alla nascita del loro bambino, Alexander. Dunque, sembra non si tratti affatto di una coincidenza il fatto che i due coniugi abbiano scelto di trascorrere le vacanze in Toscana, portando con loro anche Homer, il primo figlio della celebre star di Hollywood che ha 19 anni.

Richard Gere con la moglie Alejandra Silva e il figlio Alexander in vacanza in Toscana. Credits: Chi

Sempre in forma, anche in vacanza

Richard Gere appare nelle foto diffuse da Chi come un padre amorevole e affettuoso. Infatti, due degli scatti della rivista di gossip lo mostrano con il suo bimbo Alexander in braccio, intento a riempirlo di attenzioni e coccole. In ogni caso, nonostante le alte temperature che imperversano su tutta la Penisola, sembra che l’attore non abbia comunque rinunciato a tenersi in forma e, anche in vacanza, ha provveduto ad avvalersi dell’assistenza del suo personal trainer, come mostra una foto in cui si allena.