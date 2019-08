Nata il 13 dicembre 1998, Teresa Cherubini è la figlia di Jovanotti e della moglie Francesca Valiani. Giovane 20enne con la passione per il disegno, questa estate la sta trascorrendo in viaggio con il padre, seguendolo tra le varie tappe del Jova beach party.

Il post di Jovanotti

Unica figlia del noto cantante, Lorenzo Cherubini ha di recente pubblicato una foto sui social in compagnia di Teresa durante il backstage del suo tour e scherzandoci su ha scritto: “Signorina conosce questo qua con questo cappello seduto accanto a lei che la distrae mentre legge Dostoevskij ? No!”. Per poi proseguire: “Teresa leggi i russi, le dicevamo con la sua mamma… ok il fantasy, ma anche i russi!

“. E adesso che a 20 la figlia legge davvero Dostoevskij, per papà sono delle vere e proprie “Soddisfazioni da genitore!“.

Proprio a Teresa, ben 20 anni fa, Jovanotti aveva dedicato una delle canzoni più belle da dedicare ad un figlio, ovvero Per Te. Oggi, a distanza di anni, quella canzone continua ad essere una delle più apprezzate e Teresa è ben contenta di seguire il padre in quella che per lui è una nuova avventura. A 52 anni, infatti, papà Jovanotti continua a portare la sua musica sulle spiagge d’Italia e quest’anno con sé c’è anche la sua famiglia.

L’estate di Teresa Cherubini

In occasione dell’estate dei suoi 20 anni, la giovane Teresa Cherubini sta trascorrendo la sue vacanze in compagnia di papà, in giro per il tour. Appassionata di disegno e in particolar modo di fumetti, ha studiato Cartooning alla School of Visual Arts di New York. Amante della sua privacy, non ama stare al centro del gossip, mentre ama i suoi disegni. Ne sono un chiaro esempio i post pubblicati tramite il suo profilo social, dove Teresa Cherubini ha pubblicato vari personaggi dei cartoons da lei realizzati.

Assieme a Teresa e papà, questa estate in giro per le spiagge d’Italia vi è anche mamma Francesca. A presentare mamma e papà era stata Anna, la sorella di lui, e da allora non si sono mai più lasciati. Sposati nel 2008 presso la Cattedrale Santa Maria Nuova di Cortona, a suonare il violino era proprio lei, Teresa, frutto della loro storia d’amore.

*immagine in alto: Teresa Cherubini e papà Jovanotti. Fonte/Instagram Jovanotti (dimensioni modificate)