Garlenda, cittadina del savonese, nei giorni scorsi ha vissuto con grande apprensione la sparizione di Gaia Dagnino, 15enne che è improvvisamente sparita dalla circolazione per ore. Non si tratta però di un canonico caso di scomparsa di minori: la ragazza, infatti, avrebbe pubblicato sul suo profilo Instagram un messaggio in cui racconta di essere semplicemente andata in vacanza.

Scomparsa nel nulla senza dirlo a nessuno

Gaia Dagnino, studentessa dell’istituto alberghiero di Alassio, è una 15enne normale. Il problema è che la ragazza sarebbe sparita nel nulla per qualche ora, allarmando la sua famiglia talmente tanto che la zia ha pubblicato un post sui social per chiedere aiuto a chiunque.

Poco dopo, la ragazza si sarebbe fatta viva su Instagram scrivendo: “Sto bene mi sono presa una vacanza e chiedo scusa se non ho avvisato nessuno nemmeno mia mamma”.

La situazione a questo punto è ancora più confusa: se da una parte c’è il sollievo per aver ricevuto notizie della ragazza, dall’altra le indagini non si sono fermate, perché non è affatto sicuro che sia stata proprio la ragazza a scrivere quelle parole.

La denuncia per allontanamento

I genitori, tuttavia, hanno deciso di fare denuncia per allontanamento di minori, ed ora attendono di capire se la ragazza si farà nuovamente viva.

Alcuni fatti portano comunque a pensare che la ragazza sia davvero andata in vacanza: nei giorni scorsi è stata avvistata ad Albenga con un ragazzo di cui al momento non si conosce l’identità e pare che abbia ritirato al bancomat parecchi contanti, pare destinati ad un viaggio in Spagna.