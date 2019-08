Si sono conosciuti a Uomini e Donne, si sono lasciati a Temptation Island, ma si sono ripresi a mezzo social. E adesso arriva un figlio (lontano, questo, dalla telecamere, ma con un gravidanza a favor di fotocamera). Ursula Bennardo e Sossio Aruta avranno una bimba il prossimo ottobre e tutti i dettagli relativi alla forma fisica, ma soprattutto psicologica, vengono documentati ai fan su Instagram.

La confessione su Instagram

La Bennardo ha infatti regalato ai suoi follower un’istantanea della sua gravidanza, confessando tutte le sensazioni e i sentimenti contrastanti che sta provando in questi giorni. Sull’immagine, che la ritrae fasciata da pantaloni di pelle strettissimi, Ursula scrive: “Sono forte ma sono anche fragile.

Tre mesi fa il mio pancino era ancora piccolo, ora cresce ogni giorno e tra poco ti avrò tra le mie braccia. Sono mesi che sono fragile e sensibile, la gravidanza è un momento delicato per noi donne ma ti prometto stellina che tra un po’ tornerò la leonessa che sono sempre stata e tu ed i tuoi fratelli avrete la mamma più forte che mai…ora coccolatemi ancora un po’”.

Ursula Bennardo su Instagram

“Ho dentro me un nuovo amore”

Nonostante le foto scatenate mentre balla col pancione le hit estive, la signora Aruta pare stia vivendo questa gravidanza piuttosto intensamente dal punto di vista emotivo.

“Non avrei mai pensato che avrei rivissuto l’esperienza più bella della vita. Sì, sono incinta. Ho dentro me un mio nuovo amore e sarò forte abbastanza per occuparmi anche di te e darti tutto ciò di cui hai bisogno. Ti amo già più di me stessa e non vedo l’ora di poterti stringere sul mio petto” ha poi aggiunto la Bennardo. Lei e Sossio, nonostante quanto accaduto nella trasmissione di Canale 5, hanno riallacciato una relazione ancora più intensa. Le indiscrezioni sulla gravidanza per la coppia si sono inseguite per diverso tempo fino alla conferma dello scorso Marzo.

La bambina nascerà ad Ottobre e si chiamerà Bianca