Ronn Moss, conosciuto in tutto il mondo come Ridge Forrester di Beautiful, ha finalmente potuto realizzare il suo grande sogno: dedicarsi completamente alla musica. Oggi è impegnato nel suo primo tour mondiale ed è più felice che mai. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Ronn Moss ha detto di non avere più rimpianti per l’abbandono dello show e che presto tornerà a recitare proprio in Italia.

Una nuova vita dopo Beautiful

Lo conoscono tutti come il bel Ridge di Beautiful, Ronn Moss, che per 25 anni ha donato il suo volto e il suo talento al ruolo che l’ha consacrato in icona mondiale. Oggi, l’attore californiano sta molto bene e finalmente riesce a fare cose di cui prima non ne aveva l’opportunità: è un cantante impegnato nel suo primo tour mondiale.

“Ho suonato in Australia, Belgio, Estonia e ora tocca all’Italia che amo” ha raccontato in un’intervista al Corriere della Sera. Come dimenticare il suo bacio in diretta a Barbara D’Urso nel salotto di Pomeriggio Cinque?

Più felice che mai

Ronn si dichiara molto più felice di quanto lo fosse prima, nonostante abbia tenuto a specificare quanto sia stato bello lavorare in Beautiful per così tanto tempo. Ora però può dedicarsi a ciò per cui era partita la sua carriera, che ha definito: “la mia prima e più antica forma d’espressione artistica”.

L’attore ha confessato che dietro alla sua decisione di lasciare il posto a Thorsten Kaye in Beautiful nel 2013, ci fosse un’insoddisfazione a livello creativo ed artistico, immediatamente colmata dal suo desiderio di dedicarsi alla musica: “Mi sono esibito davanti a pubblici piuttosto grandi…nelle piazze italiane il pubblico arrivava ovunque: sono davvero emozionato, per me è sempre quasi una rinascita. Amo la sensazione di fare qualcosa di così diverso rispetto al passato”.

Canzoni italiane in repertorio

A quanto pare sono in tanti a seguirlo durante questo primo tour, probabilmente attirati dalla curiosità di vedere cos’è cambiato in Ross.

Lui, dal canto suo, è molto felice di mostrare questo nuovo lato: “È la mia sfida…insieme con quella di imparare a cantare le canzoni italiane che ho incluso nel mio repertorio” afferma al Corriere della Sera.

Nonostante non sia affatto facile cantare in italiano, l’attore racconta il suo amore per le reazioni della gente quando canta brani per loro familiari, come O’ sole mio e Un’avventura. Alcuni incise nella sua personale versione country. “Sto per girare un film, proprio in Italia, in Puglia. Si chiamerà Viaggio a sorpresa e sarà girato in inglese e pugliese. Sarà una commedia tenera e romantica e penso che la gente la amerà. Sarà il primo film che girerò da quando ho chiuso con Beautiful”.

Non tornerà nei panni di Ridge

Ronn Moss si è detto negativo ad ogni spiraglio di ritorno nei panni di Ridge. L’attore ha lasciato intendere che avrebbe lasciato anche prima e, probabilmente, potesse tornare indietro lo farebbe. Moss ha detto di aver perso ogni interesse per lo show ma vuole ancora bene al suo personaggio.

“Anche quando mi chiamano Ridge, per strada, mi fa piacere, perché so che, semplicemente, è quello che quello che sanno di me. Spero che d’ora in avanti, si conosca sempre più Ronn“.

Immagine in alto: fonte Instagram di Ronn Moss, pagina ufficiale (dimensioni modificate)