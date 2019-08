Sta succedendo l’apocalisse. Anzi, peggio. Il mondo della tv è in rivolta: è guerra tra opinionisti, showgirl, influencer, autori e si stanno già formando gli schieramenti.

L’origine di tutto? Il duro attacco al braccio destro di Maria De Filippi, Raffaella Mennoia, e a Uomini e Donne, il programma di cui è autrice. In tutto questo, Giulia De Lellis poteva esimersi dal dire la sua? Assolutamente no.

Teresa Cilia vs Raffaella Mennoia

Partiamo dall’inizio, anche se bisogna premettere che la guerra si sta consumando a colpi di stories su Instagram. Il primo colpo (o la prima story, come preferite) è partito da Teresa Cilia, ex partecipante di Uomini e Donne.

In breve, la Cilia ha accusato Raffaella Mennoia in modo pesantissimo. Colpo numero uno: ha affermato che la Mennoia si fosse fidanzata con Jack Vanore, quando lui era ancora sul trono. Il ragazzo aveva abbandonato il ruolo regale senza una scelta e, poco dopo, l’autrice e l’ex tronista avevano rivelato la relazione, sostenendo che fosse iniziata a trono concluso. Colpo numero due: Teresa, in modo molto (poco) velato, ha sostenuto che l’autrice fosse già a conoscenza della storia di Sara Affi Fella e che avesse voluto tirare fuori la vicenda, appositamente, solo in seguito.

Per cui, l’ha accusata di essere in grado, in qualche maniera, di condizionare le sorti del programma.

Giulia De Lellis interviene

Alcuni ex concorrenti di UeD, tra cui Mario Serpa, hanno confermato quanto detto dalla Cilia. Subito, sui profili Instagram della Mennoia sono apparsi 2 comunicati, attraverso i quali vengono minacciate le vie legali. Ciononostante, Teresa Cilia non si è arresa e si è dichiarata pronta a fare i nomi e rendere pubbliche altre situazioni.

Nel frattempo, è intervenuta Giulia De Lellis. In quanto esperta di tendenze, ovviamente non si è potuta far mancare questo trend topic.

Possiamo dormire serenamente

L’ex parrucchiera, ex di Damante e attuale ragazza di Andrea Iannone, è intervenuta (sempre su Instagram, ovviamente) per difendere l’autrice del programma che le ha donato la popolarità.

“Mi sta capitando di vedere e sentire cose orrende su persone e su un programma che mi ha cambiato la vita. – ha iniziato la De Lellis – Vi assicuro che io non ho avuto raccomandazioni o spinte. Per favore, non credete a queste cose”.

Poi, ha continuato: “Io non smetterò mai di ringraziare le persone che lavorano all’interno di quel programma, mi hanno cambiato la vita e tutt’ora ne fanno parte. Mi fa veramente sorridere sentire queste cose. Sorridete anche voi, non stateci troppo dietro perché sono cose stupide. Quello che conta è che loro hanno regalato l’amore a tantissime persone, si sono presi cura di tantissimi ragazzi e ci hanno regalato un futuro diverso. Basta perdere tempo dietro a queste cavolate”. Quindi, secondo l’influencer, la nostra vita può andare avanti lo stesso.

Chi vince?

Sulla Mennoia, invece, ha dichiarato: “Raffy è straordinaria, come lo è tutto il team di Uomini e Donne. Basta guardare quello che i ragazzi usciti dal programma stanno vivendo, per rendersi conto della bellezza della trasmissione”.

Insomma, sembra che, per Giulia De Lellis l’allarme “Panico: guerra in corso” debba rientrare, ma non tutti – fan sospettosi in primis – sembrano essere d’accordo. Una cosa è certa: vincerà lo schieramento con più follower e like.