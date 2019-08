L’attore Alain Delon sta meglio e a rassicurare tutti sulle sue condizioni di salute ci ha pensato il figlio Alain Fabien Delon attraverso una Instagram stories. Grande apprensione si era diffusa nel mondo dello spettacolo alla notizia che l’attore era stato colpito da un ictus e da un’emorragia cerebrale. L’iniziale riservatezza mantenuta dalla famiglia sulle sue condizioni era stata poi interrotta dalle parole del figlio Anthony Delon che aveva rassicurato tutti sullo stato di salute di suo padre.

Come sta Alain Delon

L’attore francese conosciuto in tutto il mondo sta meglio. Sorridente, con una polo a maniche corte e seduto su quello che sembrerebbe essere il sedile di un treno: così è apparso nella foto postata in una Instagram stories dal figlio.

Le condizioni di Alain Delon avevano destato grande preoccupazione nelle scorse settimane. Ora, a rassicurare i fan ci pensa suo figlio, Alain Fabien Delon. Ecco cosa ha scritto sulla Instagram stories con la foto del padre pubblicata ieri: “Grazie per i vostri numerosi messaggi che arrivano dritti al cuore. Come potete vedere va sempre meglio, e vi abbraccia“.

La foto di Alain Delon postata dal figlio Alain Fabien Delon su Instagram

L’operazione in Svizzera

L’attore di 83 anni era stato colpito qualche settimana fa da un ictus cui era seguita una lieve emorragia.

Alain Delon era stato ricoverato e operato, in seguito all’ictus e alla lieve emorragia cerebrale riportate, in un ospedale di Parigi, dove è rimasto degente per 3 settimane, all’interno del reparto di terapia intensiva.

Poi, era stato trasferito in Svizzera, dove vive sua figlia, per rimettersi in sesto. La famiglia dell’attore è riuscita a mantenere inizialmente il massimo riserbo sulle sue condizioni, al punto che solo attraverso voci e dicerie si erano diffuse indiscrezioni sulle sue gravi condizioni di salute. A quel punto, il figlio maggiore dell’attore Anthony Delon aveva pensato di mettere un punto alle dicerie confessando quanto accaduto e precisando che suo padre stava meglio e che le sue condizioni erano stabili.

*Immagine in alto: Instagram/instants2cannes