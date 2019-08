Ad annunciarlo con un post su Instagram è Alessia Gazzola, scrittrice dei romanzi da cui è tratta la fiction L’allieva che ha letteralmente stregato il pubblico della Rai. I due protagonisti, Alessandra Mastonardi e Lino Guanciale, sono entrati nel cuore del pubblico e ora quindi, si attende il loro ritorno sul piccolo schermo.

Nuovo testo in arrivo

La scrittrice ci sta lavorando o, come dice lei: “Qui si lavora… ma ci si diverte“. Per tutti i fan della scrittrice, quindi, quella pubblicata sui social è davvero una bella notizia.

Stando a quanto rivelato dal settimanale DiPiù Tv, invece, per la fiction dovremo aspettare un po’.

Le riprese con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale dovrebbero iniziare a novembre e la serie dovrebbe andare in onda il prossimo anno, nel 2020.

Lino Guanciale al lavoro

Lino Guanciale non si ferma mai. In queste settimane, come racconta lui stesso sui social, è impegnato nelle registrazioni de Il Commissario Ricciardi, fiction che andrà in onda sulla Rai. “Ricciardi è timido per necessità, ha un dono che è una dannazione: la visione degli ultimi istanti di chi è stato ucciso. Un fardello che non può condividere e lo rende sempre straniero“, spiega. E ancora: “Come me anche lui è un osservatore per professione.

Un razionale che vive il conflitto tra irrazionalità e sentimenti”, aveva raccontato a La Stampa.