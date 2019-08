I funerali di Nadia Toffa, morta questa mattina, si svolgeranno venerdì 16 agosto nella cattedrale di Brescia. A celebrarli sarà don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano, che conosceva la Iena. La camera ardente invece sarà allestita al teatro Santa Chiara e sarà aperta al pubblico per un ultimo saluto.

Le parole di don Maurizio Patriciello

L’annuncio di don Maurizio Patriciello arriva su Facebook: “Nadia ha voluto che fossi io a celebrare il suo funerale. Mi costa molto ma vado a Brescia volentieri e con grande riconoscenza“. E ancora: “Partirò nel pomeriggio di Ferragosto per trovarmi in chiesa alle 10.30 del 16. Ho il dovere di portarle tutto l’affetto e la gratitudine degli abitanti della Terra dei fuochi“.

Il parroco ricorda ancora la iena: “Anche tu, Nadia, sei volata via. Leggera. Trasparente. Vera. Grazie, Nadia Toffa. Riposa in pace“.

Il messaggio di Mattarella

Da questa mattina moltissimi vip hanno pubblicato diversi messaggi in ricordo della Iena la cui morte ha colpito duramente il mondo dello spettacolo. Anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dedicato un pensiero pubblico alla Iena. In un tweet del Quirinale il Presidente la ricorda per il suo lavoro e per il suo imperturbabile sorriso: “Il Presidente Mattarella colpito dalla prematura scomparsa di Nadia Toffa ricorda la vivacità e simpatia del suo impegno di giornalista e il coraggio con cui ha affrontato la malattia“.