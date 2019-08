Nadia Toffa non ce l’ha fatta, stamattina si è diffusa rapidamente la notizia della sua prematura scomparsa causata dal cancro contro il quale ha lottato coraggiosamente e sempre con il sorriso. Al dolore dei familiari della “Iena” si unisce il dolore di tanti vip e soprattutto di quella che, forse, era per lei come una seconda famiglia, la redazione de Le Iene.

I messaggi commossi dei vip per dire addio a Nadia Toffa

Tra quelli della redazione de Le Iene che hanno espresso sui social un pensiero per Nadia Toffa non poteva mancare Matteo Viviani. Il giornalista ha pubblicato un post su Facebook e ha scritto: “Ciao piccola mia… continueremo tutti ad amarti e ammirarti“.

Anche Nicola Savino ha dedicato alla giornalista un post su Instagram commovente: “Come potrò dimenticare il coraggio, l’allegria, la tua faccia sempre vicinissima? Buon viaggio guerriera“.

Tra i vip che hanno espresso il proprio dispiacere per la scomparsa della Iena, c’è anche Elena Santarelli che ha pubblicato una Instagram stories scrivendo: “Ciao Nadia, hai sempre avuto cura di sapere di Jack, sei sempre stata positiva quelle volte che riuscivo a sentirti, in silenzio ha i sempre sostenuto il progetto heal e chissà quante altre associazioni. Il mio pensiero va alla tua mamma e al tuo papà e a tutta la tua famiglia.

A tutti voi che in passato avete lasciato messaggi orrendi sotto le foto di Nadia se potete chiedete perdono…“.

Il messaggio di Elena Santarelli per Nadia Toffa. Foto: Instagram Elena Santarelli

Anche la conduttrice Eleonora Daniele ha dedicato parole piene di dolore a Nadia Toffa: “Non doveva succedere. Non dovevi andartene . Questo maledetto male non può vincere“. L’attrice Maria Grazia Cucinotta ha scritto invece: “Ciao Nadia…..”. Anche il vicepremier Matteo Salvini ha dedicato un messaggio per Nadia Toffa scrivendo: “Addio Nadia, hai lottato come una leonessa senza mai perdere il sorriso.

Mancherai. Una preghiera“.

Addio Nadia, hai lottato come una leonessa senza mai perdere il sorriso.

Mancherai.

Una preghiera.#nadiatoffa pic.twitter.com/sSf1JWDKkw — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) August 13, 2019

Anche la Fondazione Umberto Veronesi ha postato un tweet per la giornalista che ha perso la sua battaglia contro il cancro: “Quella di oggi è una giornata tristissima. A causa di un tumore, ci ha lasciato #NadiaToffa. Vogliamo ricordarla per la forza d’animo con cui ha combattuto la sua malattia. E per la passione con cui lavorava, ponendosi sempre dalla parte dei più deboli“.