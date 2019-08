Le basi erano senza dubbio di qualità, ma il risultato davvero non scherza. Il piccolo Pablo Bocciolini, primogenito di Laura Chiatti e Marco Bocci, è di una bellezza incredibile. E, a ben vedere, ha preso tutto dalla madre, con grandi occhi chiari e capelli chiari, ancora più chiari di quelli della bella attrice.

Buon sangue non mente

Il piccolo Pablo ha 4 anni ed è il primogenito della coppia: Enea, il secondo figlio, è nato circa un anno dopo. Laura Chiatti pubblica spesso foto dei figli su Instagram, ma molto raramente è possibile vedere bene i loro volti: questa volta invece il piccolo Pablo appare in tutto il suo splendore in primo piano, sotto una luce che lo illumina, ed è impossibile ignorare quanto sia somigliante a sua madre.

Vip incantati da Pablo

i commenti dei follower si sprecano: “T’ha staccato la capoccia Laura! Meraviglioso” commenta una fan, lasciando ad intendere quanto sia una somiglianza sconvolgente tra madre e figlio. A commentare non sono però solo i suoi follower ma anche vari vip come Francesco Arca, ex fidanzato della Chiatti, che parla di “inconsapevole bellezza”. Anche Benedetta Mazza, Vittoria Puccini e Ilenia Lazzarin commentano il post, e le seguono a ruota Bianca Guaccero e Michela Quattrociocche.

Una follower si è addirittura lanciata in una “profezia”: “Farà l’attore come voi!”. In effetti, una tale bellezza potrebbe sbalordire sullo schermo: è in arrivo un possibile figlio d’arte?