Questa mattina è arrivata la triste notizia della morte di Nadia Toffa. La Iena è morta a 40 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro. Da questa mattina moltissimi vip hanno pubblicato diversi messaggi, tra questi anche Maria De Filippi.

Le parole della De Filippi

Il messaggio appare sulla pagina ufficiale di C’è posta per te ed è delicato come sempre sa essere la conduttrice di casa Mediaset. “Ciao Nadia. Ti vedevo in televisione e sempre pensavo: “Che forza che è quella ragazza…”. Poi una sera ti ho conosciuto e quello che pensavo è diventato realtà.

Mi ricordo quando mi hanno detto che ti eri sentita male, mi ricordo che era un pomeriggio, stavo registrando, ti pensavo e mi sentivo tanto vicina a te“, racconta Maria De Filippi.

“Ti ho visto combattere, soffrire tanto, ma mai smettere di crederci e di sorridere. Con la tua forza, con il tuo sorriso, con il tuo rendere normale ogni cura invasiva che facevi come si trattasse di prendere una tachipirina, hai aiutato tante persone sicuramente che stanno ancora lottando, ma certamente mi hai insegnato quanto spesso sono scema a pensare che faccio cose importanti“, racconta ancora. Poi conclude: “Tu sei qualcosa di importante per me e per tutti quelli che ti hanno conosciuto“.

Il messaggio del presidente Mattarella

Anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dedicato un pensiero pubblico alla Iena. In un tweet del Quirinale il Presidente la ricorda per il suo lavoro e per il suo imperturbabile sorriso.