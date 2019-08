La morte di Nadia Toffa ha sconvolto il mondo dello spettacolo e del giornalismo italiano. Sono tantissimi i vip che hanno sentito il bisogno di condividere il proprio dolore per la morte della “Iena” e, tra chi lo ha fatto pubblicamente, attraverso i propri canali social, c’è anche Barbara d’Urso. La conduttrice ha scritto un lungo post in cui ricorda alcuni momenti trascorsi con la giornalista e, soprattutto, il suo carattere positivo e solare.

Il commovente saluto di Barbara d’Urso a Nadia Toffa

È davvero toccante il post che Barbara d’Urso ha dedicato a Nadia Toffa, scomparsa questa mattina dopo una lunga lotta contro il cancro.

La conduttrice non può non ricordare il sorriso che contraddistingueva la Iena. La sua positività non l’ha mai abbandonata, neanche mentre lottava contro la terribile malattia.

Queste le parole della showgirl per la giornalista: “Mi incazzavo sempre quando quegli stupidi cretini ti attaccavano ma tu mi dicevi: ‘Dai amica facciamoci una risata insieme'(anche se so che ci stavi male). E poi quando venivi nel mio camerino ridendo, sempre ridendo, con quel cappello a falde larghe che dovevano nascondere anche se non te ne fregava niente di nascondere. E poi mille altre cose. Oggi sono triste. Ti saluto come mi salutavi tu: Ciao TesorA.

Con la A maiuscola“.

Una perdita terribile anche per i telespettatori

Il post di Barbara d’Urso per Nadia Toffa ha commosso tante persone che conoscevano la giornalista personalmente e che sono rimaste profondamente colpite dalla sua tragica scomparsa. A evidenziare quanto questa giornata sia dolorosa c’è, in primis, Cristiano Malgioglio che ha commentato con queste parole il post di Barbara d’Urso: “Oggi per tutti noi e’ una giornata tristissima“.

Il riferimento al “noi” è stato colto dai follower di Barbara d’Urso che hanno voluto precisare quanto anche per chi da casa guarda il piccolo schermo la scomparsa di Nadia Toffa rappresenti una perdita terribile: “Non ci sono parole… È stato uno shok anche per noi telespettatori..

Non se lo meritava…“. Anche Nadia Rinaldi ha commentato il post della conduttrice: “Un dolore immenso.il coraggio che ha contraddistinto questa donna….possa essere di esempio.mi stringo alla sua famiglia con la preghiera“.