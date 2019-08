La sua linea è sempre impeccabile, eppure sono in tanti a vedere l’ombra di un pancino sospetto sul corpo di Belèn Rodriguez. Lei e il marito Stefano De Martino, d’altronde, è da tempo che spiegano che l’arrivo di un nuovo pupo in casa renderebbe felici entrambi.

Qualche dettaglio, ultimamente, ha convinto molti fan che il lieto evento fosse alle porte, ma sull’argomento è intervenuta direttamente la showgirl argentina, a spiegare come stanno le cose.

Lui nega, lei “nicchia”

Lui, a quanto pare, nega: ad una fan in discoteca che aveva chiesto esplicitamente se Belèn fosse incinta aveva risposto sorridendo ma scuotendo la testa: un no deciso.

Certo, in passato aveva negato anche parlando di un possibile ritorno di fiamma con la compagna, e anche in quell’occasione abbiamo scoperto che le cose non stavano come lui le raccontava…

Lei, ultimamente, ha avuto modo di dire la sua e non ha né confermato né smentito: “Work in progress, lavori in corso”. La dichiarazione arriva a Oggi, a cui la showgirl ha rilasciato un’intervista parlando anche della serenità ritrovata con De Martino: “Siamo cresciuti e non perdiamo più tempo a discutere, non abbiamo più voglia di litigare”. C’è volontà di grande impegno da parte di entrambi, a quanto pare: “Sì, e vogliamo stare insieme fino alla fine dei nostri giorni.

Quello che dovevamo sbagliare l’abbiamo sbagliato. Ma la famiglia è importante e deve rimanere unita”.

L’amore nonostante i litigi

L’importante, dunque, è imparare a litigare, parola di Belèn: “Ognuno spegne l’altro. Quando uno inizia, l’altro media. Abbiamo imparato qualcosa negli anni, ci siamo fatti vecchi pure noi (ride, ndr), siamo diventati saggi”.

Sul marito ha solo parole d’amore e di rispetto: “Mi piace come De Martino (lei lo chiama così, ndr) si gode la vita, gli basta poco… Quando sono di cattivo umore mi trascina da qualche parte e mi fa tornare felice.

Difetti? Ha poca pazienza, ma non con me, con gli altri. Quindi va bene così”.