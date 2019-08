Le voci di una nuova gravidanza si sono fatte sempre più insistenti nelle ultime ore, e uno degli ultimi post pubblicati da Belen sembra confermare le voci.

L’ultimo post di Belen

Come sempre potrebbe essere tutto oppure niente, una conferma o un semplice messaggio, ma i fan sperano. Un cielo azzurro, luminoso, e appena qualche nuvola, ma di quelle bianche che rendono solo il cielo più bello e scorrono come scorre il tempo. “Aspettandoti” scrive Belen sotto, e già i fan sognano. Poi aggiunge un cuore, bello azzurro. I fan ci sperano e anche i più restii a credere al gossip vedono in questo bel messaggio chiaro: la showgirl argentina è quindi in dolce attesa?

Magari di un bel maschietto? Chissà quindi che Santiago non guadagni presto un fratellino con cui giocare. I fan ci credono, mentre altri attendono che la showgirl si sbottoni e riveli tutto.

Le indiscrezioni

Solo qualche giorno fa il settimanale Di Più rivelava che Belén e Stefano De Martino saranno presto genitori. Il giornale rivelava che lo stesso De Martino avrebbe dato l’annuncio ad alcuni ex colleghi della scuola di Amici. pregandoli di mantenere il più stretto riserbo. La coppia vedrebbe il nuovo nato arrivare entro la fine dell’inverno prossimo.

Nemmeno un mese fa poi, il settimanale Oggi raccontava di un malore che avrebbe costretto Belen a interrompere le registrazioni di una puntata di uno dei suoi programmi. “A suggerire che la bella argentina possa essere nuovamente in dolce attesa è il recente malore che dicono l’abbia costretta a saltare la registrazione della prima puntata della nuova edizione di Tú sí que vales“, spiegava Oggi.