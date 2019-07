Questa volta a scatenare il gossip è il settimanale Oggi ripreso da molti giornali. Il settimanale racconta di un malore che avrebbe costretto Belen a interrompere le registrazioni di una puntata di uno dei suoi programmi. Qualcuno avrebbe poi legato il malore a una presunta nuova gravidanza.

Un malore e una presunta gravidanza

Belen Rodriguez avrebbe avuto un malore durante le registrazioni della prima puntata di Tú sí que vales: “A suggerire che la bella argentina possa essere nuovamente in dolce attesa è il recente malore che dicono l’abbia costretta a saltare la registrazione della prima puntata della nuova edizione di Tú sí que vales“, si leggerebbe sul settimanale Oggi.

Dal profilo Instagram della showgirl nessun messaggio e nessuna novità, almeno per il momento. Belen si gode le vacanze piene di amore con Stefano De Martino e il piccolo Santiago. Chi sia l’ultima vacanza da figlio unico?

Resta da sottolineare che molto spesso il nome della showgirl argentina viene legato a voci di gravidanza sempre prontamente smentite. Non resta che aspettare, a Belen, del resto, non piace raccontare la propria vita privata e per sapere di più bisognerà attendere prove più “visibili”.

L’ultima smentita

Era solo giugno quando Stefano De Martino si ritrovava a smentire al settimanale NuovoTv la nuova presunta gravidanza: “Io e Belén per il momento non siamo incinti.

Ci stiamo lavorando, ma siamo fatalisti: non amiamo fare programmi, preferiamo affidarci al destino“. Il ballerino aveva poi parlato del figlio Santiago: “In lui vedo la mia stessa ironia, che è una qualità grazie alla quale riesco sempre a sdrammatizzare. Dalla mamma, oltre alla bellezza, spero abbia preso la tenacia: Belén è una delle donne più testarde che conosca”.