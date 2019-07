Avete presente il lieto fine delle favole? Bene, dategli una rapida occhiata e poi andate oltre… È lì che troverete Stefano De Martino e Belén, più uniti e felici che mai. Il ritorno di coppia, completamente inatteso e sorprendente ha scritto la storia del gossip.

Ora si godono l’estate tra coste incantate e l’amore per il figlio Santiago. Da Capri ad Ibiza la coppia risplende di gioia, sul magnifico panfilo, tanto che qualcuno parla di mini luna di miele, in vista di un secondo “Sì“. Un quadretto straordinario che loro stessi provvedono a documentare sui social con scatti e video che raccontano il loro amore ritrovato.

Sopra ogni cosa

Ora sopra ogni cosa ci sono solo loro. A bordo dello yacht, che hanno chiamato Santiago, De Martino e la Rodriguez, si baciano all’ombra del tramonto sul mare. Lo scrive lui, in spagnolo, postando un video di questa scena.





Lo scrive lei al contrario, in una didascalia che accompagna la stessa identica immagine. “In un bacio saprai tutto quello che è stato taciuto”. Un’immagine romantica come poche.

Il piccolo Santi sempre con loro

A completare la bellezza di queste scene c’è il piccolo Santi, il figlio che la coppia ha avuto dopo il matrimonio. Sia per Stefano che per Belén vedere il bimbo tra le braccia dell’altro è una visione d’insieme: il loro “tutto”.





Mentre lei pubblica una foto di loro tre insieme, che scrutano il mare verso l’orizzonte e scrive: “Chiedimi se sono felice“.

Progetti di vita insieme

Che vogliano trascorrere il resto dei loro giorni così, insieme e felici, non ci sono dubbi. Qualcuno parla di imminenti seconde nozze, ma loro sembrano già completi così.

Al di la di questo, Stefano e Belén si preparano a condividere non solo la sfera privata, ma a far coppia anche in quella professionale. Il prossimo 24 agosto presenteranno insieme La Notte della Taranta. Mentre a settembre saranno di nuovo fianco a fianco per il Festival di Castrocaro. In vista della nuova avventura insieme, in un’intervista rilasciata ad Oggi, il ballerino napoletano ha detto: “Porteremo in tv il nostro equilibrio comico. Belén è una donna che abbaglia, io sono uno scugnizzo napoletano. Lei ha una vena ironica forte, ma ha bisogno di qualcuno che sappia sdrammatizzarla”.