Belen e Stefano De Martino sempre più complici e innamorati, in vacanza con il piccolo Santiago tra divertimento e tenere effusioni. Il loro è un ritorno di fiamma vissuto anche sui social, dove le dimostrazioni reciproche non mancano. L’ultima è quella che ha visto la showgirl inviare un dolcissimo messaggio al suo amato. La risposta di lui? Non può dirsi ‘a basso contenuto di zuccheri’.

Il dolce messaggio di Belen

Il sogno d’amore di Belen e Stefano De Martino non è esploso come una bolla di sapone – come molti avrebbero immaginato – e procederebbe a vele spiegate verso il matrimonio bis.

La coppia si è concessa un’altra fuga romantica insieme al piccolo Santiago, prima dei prossimi impegni televisivi e delle attese nozze. Instagram è il diario di bordo in cui i due non risparmiano aggiornamenti, comprese dediche tenerissime e qualche piccola incursione a tinte hot.

Le Instagram Stories di Belen per Stefano De Martino – Fonte: Instagram

Il bilancio roseo di una splendida giornata in famiglia è documentato da alcune Instagram Stories dell’argentina, che ha dedicato alcuni scatti a Stefano De Martino definendolo “La mia scimmietta“. Una trasferta all’insegna del divertimento con il loro bimbo, dunque, in cui non mancano accenti di dolcezza tra piccioncini.

La risposta dell’ex ballerino di Amici

La risposta dell’ex ballerino di Amici non si è fatta attendere e ha riscosso notevole successo tra i fan. Stefano De Martino, infatti, ha scelto ancora una volta Instagram per mandare un segnale alla donna della sua vita.

Lo ha fatto attraverso un suggestivo scatto di Belen e Santiago, immersi in un’atmosfera di magia e tenerezza, e accompagnando il tutto con un commento: “Tutto“. Una sola parola, per i follower più importante di un lungo discorso.





*immagine in alto: fonte/Instagram Belen Rodriguez, dimensioni modificate