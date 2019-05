Belén Rodríguez e Stefano De Martino sono tornati insieme, questo è ormai noto. Lo dimostrano le tante foto, dediche, didascalie e video, sui loro social. La notizia che adesso tutti i fan aspettano è quella del loro matrimonio bis, di cui si parla già da un po’. Sembra che sarà Ibiza, una delle isole delle Baleari, il luogo prescelto per il rinnovato sì. I due innamorati si trovano lì in questi giorni per una fuga romantica, ma, secondo fonti vicine alla coppia, starebbero anche organizzando le nozze.

Il viaggio a Ibiza

Da mesi non si parla d’altro che del riavvicinamento tra Belén Rodríguez e Stefano De Martino. I fan della coppia sono in festa, attendevano il ritorno di fiamma dal 2015, anno in cui si sono lasciati. Le foto pubblicate sui loro social mostrano un ritrovato amore che arde tra i due. Adesso sono volati a Ibiza, una delle isole delle Baleari, per trascorrere un po’ di tempo da soli. Tra cene a lume di candela, passeggiate romantiche e foto da turisti, è spuntato un post della bella argentina davanti a una chiesetta sull’isola. La didascalia che accompagna lo scatto è: "Se niente ci salva dalla morte, almeno l’amore ci salva dalla vita". Ibiza è un luogo del cuore per Belén, un posto dove ha trascorso molte vacanze e al quale è affezionata. E sembrerebbe essere proprio quello prescelto per dirsi nuovamente sì. Anche se per ora non sono arrivate né conferme né smentite dai diretti interessati, in molti sono convinti che la chiesa della foto sia proprio quella eletta dalla coppia.

Il post di Belén davanti alla chiesetta di Ibiza. Fonte: Belén Rodríguez/Facebook

Vacanza in Marocco

Prima di andare a Ibiza, Belén e Stefano sono partiti insieme a loro figlio Santiago per una vacanza in Marocco. Molti gli scatti in cui la famiglia appare allegra, rilassata e finalmente riunita. Hanno suggellato e ufficializzato così la loro relazione. Non appena tornati, il piccolo Santiago è rimasto a Milano con la zia Cecilia e la nonna Veronica Cozzani, la madre delle sorelle Rodríguez. Mentre i due innamorati hanno fatto una fuga d’amore sull’isola spagnola.

Un romantico scatto dei due in Marocco. Fonte: Belén Rodríguez/Instagram

Matrimonio rinnovato

I due quindi sarebbero pronti a rinnovare le loro promesse d’amore. Il primo matrimonio fu nel 2013, dopo un anno di relazione. Fu celebrato a Comignago, in provincia di Novara. Un piccolo paesino del Piemonte che per l’occasione venne preso d’assalto da giornalisti, fan e curiosi. Il matrimonio durò solo due anni. Nel 2015, infatti, si lasciarono e intrapresero ognuno la propria via, rincontrandosi solo per amore del piccolo Santiago. Adesso, dopo quattro anni, sembra che in casa De Martino-Rodríguez sia tornata la felicità, l’armonia e la voglia di stare insieme, sempre più innamorati.