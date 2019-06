Belén e Stefano sono inarrestabili, sia a livello hot che geograficamente. Da quando sono tornati insieme, i due vip si sono infatti goduti diversi momenti insieme, sia in compagnia del piccolo Santiago, che da soli. E, naturalmente, benché si tratti di una coppia riservata, è stata tanta la voglia di entrambi di mostrare la rinnovata felicità: scatti, video, dediche d’amore. Questa volta, però, complice il clima torrido di Madrid, i due hanno sfiorato le vette dell’erotismo, mettendo in mezzo pure una “sculacciata”…

Momenti calienti a Madrid

Sarà la caliente Spagna, sarà il clima da luna di miele eterna, ma questa volta Belèn Rodriguez non ha davvero freni e punta alla provocazione esplicita, mettendo in mezzo il suo amato. L’occasione nasce al ritorno dal concerto di Alejandro Sanz, divo della musica spagnola. I due, al ritorno dal concerto, si trovano in hotel e la bella Belu filma il marito, evidentemente stanco, accasciato sul letto della camera. Lei, a mo’ di scherno, insinua che DeMartino sia troppo stanco per qualsiasi tipo di divertimento notturno. Così, schiaffeggiandosi scherzosamente uno dei glutei più ammirati del mondo dello spettacolo, dice: “Mi sa che dovrò sculacciarmelo da sola“. Lui, a quel punto, capisce che è allarme rosso e, diventando immediatamente più vispo, dice “ora non esageriamo” e tira a sé la moglie, facendo automaticamente finire il video.

Peccato non poter più vedere nelle stories questo momento ad alta temperatura: Instagram ha ancora il limite di 24 ore per la pubblicazione delle stories, anche se si tratta di immagini bollenti.

Un amore che torna

Nel delirio di gioia dei fan, sono diversi i sospetti (in senso buono) che circondano la coppia che sembra aver ridato speranza nell’amore a mezza Italia. In primo luogo, c’è chi spera disperatamente in un nuovo baby De Martino: spuntano visioni di pancini sospetti di ogni sorta e basta un vestito con qualche grinza in più a livello addominale per scatenare la mania da fiocco rosa o fiocco blu. I fan, poi, spasimano all’idea di vedere un nuovo matrimonio, anche se a dire il vero Belèn non ha mai smesso di chiamare Stefano “marito” (e viceversa) da quando sono tornati insieme. Lei stessa, poco prima dell’ufficializzazione del ritorno di fiamma, aveva spiegato: “Non so se sono una donna sposata, divorziata o fidanzata. In teoria siamo separati”. Vedremo cosa accadrà a settembre, che secondo alcuni è il mese in cui dovrebbero esserci le seconde nozze della coppia.