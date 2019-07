Stefano De Martino e Belén Rodriguez sono più innamorati che mai e si godono le ferie insieme al figlio Santiago. Non mancano Stories di appassionati baci scambiati durante romantici tramonti in barca e dediche d’amore via social. E soprattutto non manca l’ironia, che l’ex ballerino di Amici sfodera davanti a una gigantografia della modella all’aeroporto di Ibiza. Belén compare sexy come sempre in biancheria e tacchi a spillo, ma il suo compagno svela la realtà: nella vita di tutti i giorni anche la bellissima showgirl argentina va in giro… in ciabatte!

Belén super sexy e De Martino la riprende in ciabatte

Non mancano scherzi e prese in giro per la coppia d’oro tornata insieme con somma gioia dei fan. Di fronte all’aeroporto di Ibiza, meta storica di Belén Rodriguez e Stefano De Martino, compare una pubblicità della modella in posa sexy, biancheria intima e tacchi a spillo. “Eccola lì la mia femme fatale, a letto in intimo e tacco 12. Ma poi nella realtà… C’ha le ciavatte! Come tutte le altre“. Insomma, una “denuncia” quella della dolce metà della modella che ci mostra come, nella vita quotidiana, anche le più inarrivabili siano in realtà comuni mortali.

Straziami ma di baci saziami

Non sembra ci sia il tormento, ma solo la passione tra i coniugi di nuovo insieme. E come due adolescenti alle prese con il primo amore, Belén e Stefano si mostrano mentre “pomiciano” come non ci fosse un domani in barca. Dietro di loro il mare e il tramonto, una scena che sembra presa da un film romantico ma i due decisamente non stanno recitando.

I commenti dei follower non mancano e, benché molti apprezzino l’amore mostrato nel video, altri lamentano la mancanza di tanta passione nelle loro vite. “No dai ragazzi, siete seri?! Qui c’è gente che non limona da mesi…..e mi fermo qui! Un po’ di pietà grazie“, risponde un’utente. I piccioncini però non sembrano intenzionati a fermarsi e l’estate per loro diventa bollente.