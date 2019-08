Dopo mesi di rumors sul ritorno di fiamma tra Belén e Stefano De Martino, ampiamente confermate anche dalle foto romantiche e non solo che si sono susseguite per tutta l’estate, ora è tempo di un secondo bimbo in arrivo. Per la coppia appena ritrovatasi è, con molta probabilità, giunto il tempo di allargare la famiglia.

Belén è incinta?

Secondo un’indiscrezione molto accreditata Belén e Stefano De Martino saranno molto presto genitori. A riferirlo è il settimanale Di Più che rivela che è stato lo stesso De Martino a dare l’annuncio ad alcuni ex colleghi della scuola di Amici. La coppia vedrebbe il nuovo nato arrivare entro la fine dell’inverno prossimo.

De Martino avrebbe chiesto discrezione in quanto la moglie si trova al momento nelle fasi più delicate della gravidanza, ovvero le prime settimane. Non sarebbe infatti arrivata alla 12esima. Una notizia che deve ancora essere ufficializzata dalla coppia e che potrebbe rivelarsi un ennesima fumata bianca. I fan restano comunque in trepidante attesa e di certo non passano inosservati alcuni indizi.

Le foto che nascondo il basso ventre

Tra i tanti indizi, i più recenti sono quelli che riguardano le foto scattate dalla coppia nelle ultime settimane estive. Belén appare sempre di spalle, a tre quarti, a mezzo busto e persino nascosta dietro il marito e il figlioletto Santiago.

Che voglia nascondere un pancino sospetto? Non è detto, ma rispetto ad alcuni scatti addirittura molto hot della scorsa estate, quest’anno la bella argentina tende molto a nascondere il suo corpo.

Il malore a Tu si Que Vales

Un altro indizio è quello riportato dal settimanale Oggi che riportava un malore che avrebbe costretto Belén ad interrompere la registrazione del programma Tu Si Que Vales. Un malessere che è stato associato alla sintomatologia della gravidanza, nausee e cali di pressione.

Perentoria la smentita dello stesso Stefano De Martino che aveva affermato ai tempi che però l’idea di allargare la famiglia era un progetto in cantiere.

Tanto De Martino quanto Belén hanno sempre amato l’idea di una famiglia con più bambini; ora però la coppia si gode le vacanze e la serenità ritrovata insieme al piccolo Santiago, felice e sorridente con mamma e papà.