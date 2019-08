Alle cronaca di Instagram il ritrovato amore tra Belén e Stefano va a gonfie vele. La coppia, in vacanza ad Ibiza con Santiago, ha deciso di alloggiare lontano dal clan Rodriguez, proprio per vivere a pieno questo momento.

L’estate è ampiamente documentata tra le foto di lei, e le storie di lui. Ma gli scatti non convincono. I follower notano un’impostazione troppo da catalogo e poco naturale. Le critiche esplodono nell’ultimo mini album pubblicato dall’argentina. Tanto che qualcuno arriva a dubitare della genuinità dei loro sentimenti. Ma, essendo entrambi modelli, c’è chi non vede altro in quelle pose che un accenno di deformazione professionale.

Gli scatti del dubbio

Le ultime foto postate da Belén la ritraggono in un momento di intimità con il (ex)marito Stefano. La showgirl sceglie un bianco e nero per rendere il post ancora più intenso, con una didascalia che recita: “Baci a colazione“.

Se da un lato ci sono ancora utenti che sognano per il ritorno di fiamma e scrivono “Siete bellissimi”, qualcun’altro insinua il dubbio.

Le critiche

Le critiche più pesanti sono quelle che insinuano che il loro amore non sia genuino, ma solo una messa inscena. “Questo è un amore costruito a tavolino, una macchina perfetta per fare soldi!

Scusami Belen se mi sono permessa di scriverti un mio pensiero ma nelle foto vedo soltanto finzione e tanto palcoscenico.. Ciao bella buona vita” scrive un utente.

Uno dei commenti che criticano il post di Belén

E ancora: “Tutto finto, avete stufato con queste pose!!!“. Oppure: “Ciak ,si gira….foto studiate in ogni particolare, naturalezza zero“. Una domanda è lecita: chi le scatta? Il piccolo Santi?