Ibiza è sempre stata una meta amatissima dalla famiglia Rordiguez, e quest’anno Belén e Cecilia non vengono meno a questa fede. Le sorelle argentine attualmente si trovano entrambe in vacanza ad Ibiza, ma non la stanno trascorrendo insieme.

Per la prima volta, quest’anno, Belén è separata dalla sua famiglia per il volere del suo compagno Stefano De Martino. Una richiesta insolita, quella del ballerino napoletano che tiene la modella argentina lontana dai suoi affetti per quest’estate 2019. La coppia, tornata insieme dopo 4 anni dal divorzio ha le sue buone ragioni per aver fatto questa scelta per vivere a pieno la sua estate romantica.

Le reginette di Ibiza

Già da qualche settimana l’affascinante Belén si geolocalizza ad Ibiza, tra la natura incontaminata e l’amore dei suoi uomini, Stefano e il piccolo Santiago.

Anche Cecilia si trova sull’isola più glamour delle Baleari in questo momento, con il suo amatissimo Ignazio Moser.

Vicine ma lontane

Insomma, le due sono vicinissime geograficamente parlando, ma costrette a stare lontane l’una dall’altra. Se gli altri anni, infatti, l’affiatatissimo clan Rodrgiuez ha sempre trascorso le vacanze insieme, in una grande villa affittata dalla famiglia argentina per parenti ed amici, quest’anno all’appello manca Belén.

Stando a quanto dichiarato dal settimanale Spy, sarebbe stato il fidanzato di Belén, nonché suo ex marito e padre di suo figlio, avrebbe avanzato il desiderio di una particolare intimità quest’anno.

Per questo Stefano avrebbe scelto come residenza estiva una villa immersa nella natura di Santa Gertrudis de Fruitera. In questo modo, la coppia insieme con Santiago, può godersi un po’ di intimità. Per lo meno fino a Ferragosto, quando la showgirl raggiungerà tutto il resto della ciurma Rodriguez per festeggiare insieme.